Aráoz: «En Formosa vamos a sostener la educación pública y gratuita»

El nuevo ministro de Cultura y Educación de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, quien prestó juramento el pasado lunes 11, se refirió a las últimas medidas de ajuste que tomó el Gobierno nacional, dejando en claro que en la provincia “por decisión política del gobernador Gildo Insfrán y mandato popular” del pueblo formoseño plasmado en las urnas se sostendrá la educación pública y gratuita.

En este marco aseveró que “las últimas medidas económicas claramente revelan un panorama muy complejo para los argentinos”, puesto que “se nota que las clases medias y las populares van a ser las más perjudicadas”.

“Esto muestra una contradicción entre la plataforma y las esperanzas que se volcaron a un electorado y que hoy no están reflejadas en las medidas que se tomaron, porque no están a favor del pueblo argentino”, señaló.

En consecuencia, “la incertidumbre continúa, porque hay algunas medidas que son estructurales y afectan directamente a la educación pública y gratuita”.

A modo de ejemplo, citó a la paralización de la obra pública, tal como sucedió en el Gobierno del expresidente Mauricio Macri. “La construcción de establecimientos educativos y la inversión en educación es uno de los capítulos, pero también tenemos rutas, hospitales, viviendas, etcétera”, dijo.

En resumen, advirtió que el impacto es directo “sobre amplios sectores que tienen que ver con el desarrollo de las provincias argentinas y en particular con las economías regionales”, donde también repercutirá el estancamiento de la construcción, que es un gran generador de puestos de trabajo con efecto multiplicador en el consumo.

En total contraste con las decisiones que está adoptando la nueva gestión nacional, entendió que “la Argentina sale con valor adquisitivo creciente de salarios, mayor consumo, incorporación de conocimientos en la actividad económica y ahí nos metemos en la cadena de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde la educación es la base para poder hacerlo”.

Y avanzó diciendo que las medidas de shock que anunció el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, incluyen “tarifazos, quita de subsidios y una eliminación de trabajadores del Estado que va a ser brutal”, de modo que planteó: “vamos a ver qué Estado queda funcionando porque no se lo puede hacer desaparecer”.

Debido a ello, “el escenario es complejo, con un fuerte impacto en el corto plazo sobre las economías familiares”.