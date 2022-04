Diego Peretti contó cuál era la condición para el regreso de Los Simuladores

Compartir

En una reciente entrevista, Diego Peretti habló del regreso de Los Simuladores, que volverán esta vez a la pantalla grande y luego desembocarán en la plataforma de Paramount+ el 2024.

Consultado por este tan esperado, y pedido, regreso, Peretti aseguró que siempre estuvo la idea de hacer una película y que la condición que siempre estuvo sobre la mesa era que o los hacían todos o no se hacía.

“Siempre dijimos que o la hacíamos los cinco o no la hacíamos”, dijo para la Once Diez y aseguró: “Había una cuestión comercial que trababa, y la agenda de cada uno, pero se dio la intencionalidad de ordenarnos cada uno en el objetivo de querer hacerla y también la posibilidad de tener una producción que esté a la altura”, manifestó.

Con respecto al guion, contó: “Todavía no hay un guion. Supongo que Damián debe tener en la cabeza algo bastante armado porque sino no se hubiera comprometido y nosotros arreglado las agendas para que en el 2023 la filmemos y que se estrene en el 2024″, expresó.

Sobre el fanatismo que rodea a la serie que tuvo dos temporadas reveló no sentirse presionado y destacó: “Ninguna presión. ¿Qué presión vamos a tener? Presión sentimos al principio cuando era un éxito tan tremendo que la gente lo miraba y decía cómo no van a seguir”.

Para cerrar el tema contó: “estamos a full, comprometidos con la película” y resaltó que “si hiciéramos un programa de televisión y lo trasladáramos al cine, quedaría chico”, ya que “se necesita una épica, un tratamiento narrativo más mega que en televisión”.

Recordemo que la ficción originalmente se emitió en Argentina en 2002 por la pantalla de Telefé, y generó remakes en México, España, Chile y Rusia, entre otros países, tendrá su versión cinematográfica dirigida por su creador, Damián Szifrón. Según detallaron, primero llegará a las salas de cine, y luego a la plataforma de streaming que difundió la novedad.

Mario Santos (Federico D’Elía) volverá a ocuparse de “logística y planificación”, Emilio Ravena (Diego Peretti) de “caracterización”, Gabriel Medina (Martín Seefeld) de “investigación” y Pablo Lampone (Alejandro Fiore) de “técnica y movilidad” para ocuparse, luego de 24 episodios de la serie original, de resolver problemas aparentemente insolubles mediante originales “operativos de simulacro”, tal como lo llaman ellos.

Nada es ajeno al talento de Los Simuladores: convencer a alguien de que el hombre del que se quiere separar es el non plus ultra, conseguir que los dueños de una propiedad sobrevaluada la vendan al precio justo, hacer que alguien se inscriba en un falso reality show en la selva o lograr que un alcalde corrupto devuelva el dinero de un soborno. En todos los casos hacen un análisis exhaustivo del problema para generar soluciones que combinen el teatro y la psicología, como también la ley y las estadísticas.

“Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones”, expresó Szifron durante un evento de prensa donde oficializaron la noticia semanas atrás. Y agregó: “Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece”.

