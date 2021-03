Diego Schwartzman logró una sólida victoria y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami

Compartir

El argentino Diego Schwartzman, número 9 del mundo, terminó con el malefició que parecía perseguirlo en el Masters 1000 de Miami y disputará por primera vez los octavos de final del torneo tras imponerse este lunes por 6-1 y 6-4 ante el francés Adrián Mannarino.

Peque, que había caído en la tercera ronda en la edición de 2017 ante el belga David Goffin y en la de 2018 ante el canadiense Milos Raonic, no falló en esta ocasión y rompió el muro de los dieciseisavos con una sólida victoria ante Mannarino, de 32 años, quien se ubica en el escalón 36 del ranking ATP.

El tenista argentino de 28 años, que en 2021 ya cuenta con un título, tras imponerse a comienzos del presente mes en el torneo de Buenos Aires, logró la clasificación de manera contundente, tal y como demostró el claro 6-1 por el que se alzó con la primera manga, en apenas 25 minutos. Más sufrido fue el segundo set, en el que Schwartzman, pese a romper el servicio de su rival en el tercer juego, tuvo que pelear hasta el final para conservar su ventaja y acabar cerrando por 6-4.

En la instancia anterior, Peque había superado con holgura al japonés Yasutaka Uchiyama con un doble 6-3 en poco menos de una hora y media de partido.

El rival del semifinalista en 2020 en Roland Garros en los octavos de final será el estadounidense Sebastián Korda, que superó en dos sets al ruso Aslan Karatsev.

El Masters 1000 de Miami, primero del calendario tenístico de 2021 (no se jugó Indian Wells, debido a la pandemia de coronavirus), se desarrolla sobre superficie de cemento y tiene como máximo favorito al título entre los varones al ruso Daniil Medvedev, segundo del ranking mundial detrás del serbio Novak Djokovic.

El certamen tiene como grandes ausentes a Djokovic, el español Rafael Nadal (3) y el suizo Roger Federer (6), siendo la primera vez que el denominado “Big 3” falta a un Masters 1000 en los últimos 16 años y cuatro meses, desde París-Bercy 2004 y tras haberse desarrollado 139 torneos de esa categoría.

Otra ausencia de peso en Miami es la del austríaco Dominic Thiem, cuarto del ranking mundial y actual campeón del US Open.

