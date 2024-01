Diego Schwartzman: «Quiero volver a sentirme bien dentro de una cancha

Diego Schwartzman quiere hacer valer el dicho «Año nuevo, vida nueva» en lo que se refiere a su carera tenística. Aprender de lo que le dejó el 2023 y mirar la temporada 2024 con la esperanza de poder disfrutar dentro de la cancha nuevamente.

«Quiero mantener lo profesional que soy, el esfuerzo y el desgaste del día a día me consumen mucho y eso también es un desafío sostenerlo en el tiempo ahora que soy más grande. Quiero volver a sentirme bien dentro de una cancha y jugar los torneos que más me gustan», afirmó sobre sus deseos profesionales para este nuevo año.

Al Peque la experiencia le demostró que no todo es blanco o negro en el deporte y lo importante es buscar un equilibrio. «No sé si sufro, uno combina todas las emociones. A veces la pasás peor cuando mejor te está yendo y si te vas un poco para atrás, quizás te relajás más y disfrutás. No fue el mejor año en lo tenístico, pero emocionalmente lo terminé bien. Uno piensa que las dos cosas van juntas y no es así», señaló.

La temporada anterior fue la más complicada desde los inicios de su carrera. Su salida del top 100 y una racha negativa de derrotas lo obligaron a hacer cambios profundos. Para él, el fin de su vínculo con Juan Ignacio Chela y la llegada de Leonardo Olguín como nuevo entrenador «fueron otro aprendizaje, esos cambios de equipo a mitad de temporada no son fáciles y llevaron su tiempo de adaptación».

«Hacerlo bien durante tantos años me generó una comodidad en el día a día que cuando tuve que cambiar algo, no sabía qué tocar. No podía reencontrarme, estaba incómodo», contó. ​​​​​​​

Schwartzman confesó que nunca imaginó lograr todo lo que consiguió en su carrera y que ahora está en otra etapa. Ya empezó la nueva temporada jugando la qualy de Brisbane en Australia con la energía renovada y la meta de jugar el primer Grand Slam de 2024.

Sobre la chance de disputar la Copa Davis, el Peque admitió que no tiene el nivel para reemplazar a los que están: «Me gustaría volver para hacerlo una vez más, aunque hoy estoy más para aportar desde otro lado, desde donde me necesiten».

No todo es tenis para el ex 8 del mundo, quien también está entusiasmado con Stone Movistar, su equipo de e-Sports que estrenó nueva camiseta: «Es un mundo que no para de crecer. Intentamos probar cosas nuevas. Todavía estamos viendo competencias y desafíos para este nuevo año».

«Siempre estamos hablando con el Kun (Agüero) para hacer algo a beneficio en conjunto entre KRÜ y Stone. Nos sorprendió a todos que Messi entre en la escena y bienvenido sea porque eso potencia mucho más todo esto», ​dijo sobre la sociedad de Sergio y Leo en el mundo de los esports.