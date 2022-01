Dieron recomendaciones a tener en cuenta a la hora de concurrir a los espejos de agua

Compartir

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, brindaron una serie de consejos para que los vecinos formoseños o quienes lleguen a nuestra provincia, puedan disfrutar de forma cómoda y segura, de los espejos de agua habilitados, que ofrece nuestra provincia para refrescarse en los días de verano.

Los días calurosos son propicios para visitar espejos de agua como lagunas, riachos y ríos para disfrutar con la familia y amigos; sobre todo en los días de extremas temperaturas, características del periodo estival en Formosa.

Sin embargo, es fundamental que los bañistas, tomen ciertas medidas a fin de evitar cualquier tipo de accidentes que puedan afectar la salud y, principalmente, ahogamientos que pueden ocasionar la muerte.

Si bien los espejos de agua son muy tentadores para mitigar las altas temperaturas, implican un riesgo para las personas cuando no se respetan las indicaciones de las autoridades sanitarias, las cuales se ajustan a cada lugar. Esto también es extensivo para quienes se trasladan en embarcaciones, hacen deportes acuáticos y hacen actividad de pesca.

En ese sentido, para prevenir riesgos y cuidar nuestra propia seguridad y la de toda la familia es importante: respetar las zonas delimitadas por boyas para el ingreso a las aguas. Usar igualmente chaleco salvavidas, sobre todo en el caso de los niños.

También se solicita no sumergirse completamente y no alejarse de la costa a más de 1 metro de profundidad. Y no beber alcohol antes del ingreso y durante la permanencia en el agua.

En los lugares no habilitados y no indicados específicamente, está prohibido nadar o bañarse y es mejor mantenerse alejados, ya que constituye un riesgo que puede ser fatal, considerando que allí, las posibilidades de rescate son muy limitadas.

Para realizar pesca o navegación se debe cumplir con la documentación obligatoria habilitante, exigida por la autoridad competente. Utilizar además el chaleco salvavidas y los demás elementos de seguridad requeridos, como por ejemplo balizas y cuerdas de amarre. En particular, evitar pescar en lugares escarpados o donde el suelo no este firme y consolidado.

Otras recomendaciones

Quienes concurran a los espejos de agua deben recordar además: vigilar a los niños de manera permanente, “sin descuidarse ni un solo momento”. No estacionar los vehículos ni acampar muy cerca de la orilla. No arrojar al agua residuos u objetos cortantes o punzantes que se conviertan en un peligro para otros.

