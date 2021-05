Diputados de Juntos por el Cambio presentaron proyecto para que la provincia compre vacunas

Compartir

Desde el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio en Formosa presentaron un proyecto de ley que habilita al gobierno provincial a negociar y llevar adelante las medidas necesarias para la pronta adquisición de vacunas contra al SARS-CoV-2.

Explicaron que el objetivo del proyecto es contribuir en la mejora de la disponibilidad de dosis para la provincia a la par de poder disminuir rápidamente la mortalidad, el padecimiento de la enfermedad y disminuir los efectos socioeconómicos causados por COVID-19.

“Volver pronto a la normalidad requiere que toda o la mayoría de la población cuente con algún tipo de inmunización, ya sea para evitar el contagio o para mitigar los efectos de la enfermedad”.

“Es momento de que Formosa siga los mismos pasos que otras provincias y avance rápidamente en la compra de sus propias vacunas y no conformarse solo con las gestiones del gobierno nacional, es hora de que la provincia invierta en la defensa de la vida de los más de 600.000 formoseños”, manifestaron los legisladores.

En ese sentido, el diputado Enrique Ramírez, impulsor del proyecto, expresó que “ha pasado más de un año desde que se detectara el primer caso de infección por COVID-19 en nuestro país. En el total país podemos contabilizar a este momento más de 3.5 millones de infectados y más de 75.000 muertos”.

“El impacto del virus en la educación y en la economía, por mencionar sólo dos de los sectores más afectados, son dos de las variables que el Estado debe poner en agenda para recuperar plenamente, pero para eso estamos convencidos de que si no existe un plan de vacunación masivo, a este ritmo seremos afectados globalmente nuevamente por la segunda ola con cepas que aparecen como más contagiosas y nocivas para la salud de las personas”, advirtió.

“También debemos recordar que en el contexto actual de incertidumbre que ha generado el hecho de público conocimiento, en la Argentina se vacunaron personas por fuera del sistema, en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19, y que le costó el cargo al ministro de Salud de la Nación, necesitamos al menos en la provincia de Formosa volver a encauzar ciertos parámetros del plan de vacunación y volver a generar transparencia en la campaña y un plan de inoculación más veloz, intensivo y que proponga como objetivo tener la mayor cantidad de personas vacunadas ante la incertidumbre de lo que se viene”, dijo el diputado Ramírez.

“En ese sentido planteamos la necesidad de que nuestro gobierno provincial tenga la posibilidad mediante este proyecto de ley que hoy presentamos y donde le otorgamos la facultad a suscribir los contratos regulados por la presente para la adquisición de vacunas, así como todos los actos administrativos previos y posteriores tendientes al efectivo cumplimiento de estos, y podrán incluir cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la enfermedad COVID-19”, explicó.

“Si actualizamos datos en términos particulares de nuestra provincia, la cantidad de infectados supera los 20.000, con más de 340 fallecidos, y donde todavía no se ha finalizado de vacunar a los grupos esenciales. A esta situación debemos considerar que ya está circulando en el territorio de la provincia nuevas cepas de la variante Covid-19, una de ellas la denominada cepa Manaos, que se comporta como una variante mucho más agresiva en el sentido de la velocidad de contagio y en los efectos que provoca en los pacientes de riesgo”, fundamentó el diputado.

“La posibilidad concreta que otorga este proyecto tiene como intención ampliar y acelerar las inoculaciones de dosis contra el coronavirus en la provincia, no podemos permanecer esperando que el gobierno nacional, que ya ha demostrado un déficit considerable en este aspecto, siga siendo el que suministre y administre el conjunto de dosis que llegan a nuestro país y que han demostrado un proceso lentificado en el contexto actual”, añadió.

“La administración provincial cuenta con los recursos suficientes y sobre todo en este contexto para dar prioridad a la adquisición de un lote de dosis que posibiliten a su vez generar políticas públicas más previsibles en materia educativa, sanitaria y económica, debemos salir de este momento de letargo insólito en pleno siglo XXI”, remarcó por último.

