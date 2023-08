Diputados: la oposición pidió al Gobierno 40% de aumento salarial para los estatales

Durante la sesión de ayer, diputados del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron una iniciativa para solicitar un aumento salarial del 40% para los empleados estatales, tanto provinciales como municipales. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Osvaldo Zárate señaló que ante este escenario inflacionario y devaluación continua es necesaria una suba de los sueldos para que “los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo”.

“Hay una devaluación que impactó en el país. El ajuste de la brecha cambiaria entre el dólar y el peso hizo que todo el tipo de cambio nacional tenga un incremento de más del 22% -en el caso del dólar blue trepó a más de $200-; junto a esto tenemos una escalada inflacionaria interanual mayor al 130% que hace que los salarios de los trabajadores y fundamentalmente de los formoseños quede muy atrás y que los aumentos que se otorgaron este año del 70% queden desfazados. Lo que pedimos es un aumento del 40% del salario de los empleados públicos provinciales y municipales, y que el gobierno active inmediatamente esta suba justamente para no seguir perdiendo aún más el poder adquisitivo”, contextualizó el legislador.

Seguidamente señaló que para este mes ya no hay anuncios y que sería para septiembre, pero “la caída del salario frente a la inflación es fenomenal; y las subas son mayores en los productos de primera necesidad como azúcar, pan, carne, huevo, leche y también las verduras”.

Reiteró entonces que la solicitud es muy importante para los trabajadores y adelantó que el próximo jueves van a exigir que la Legislatura proceda al tratamiento. “Escuché al Ministro de Economía de Formosa decir que en septiembre probablemente haya una recomposición en función a lo que habían prometido, por lo pronto nosotros hicimos este pedido y vamos tratar de ponerlo en Comisión el martes para tratarlo el jueves”, aseveró el legislador.

Por otro lado, Zárate se mostró nuevamente muy crítico al trabajo que lleva adelante la Legislatura Provincial porque en lugar de tratar cuestiones que son de interés para la vida cotidiana de los formoseños e impacta directamente solo se aboca a temas de “declaración de interés legislativo”. “Lamentablemente el oficialismo bloquea permanentemente los pedidos de tratamiento que realizamos con temas que son importante como es el caso del control al gobierno, pedidos de informes a algunos ministros para que vengan dar explicaciones fundamentalmente con lo que se refiere a cómo está la gente, cuáles son los índices de pobreza que manejan, etc; también presentamos proyectos de capacitación docente; una Ley de Modificación de la coparticipación para que se mejore la distribución del ingreso de las Comunas del interior; el precio de la tarifa eléctrica, etc; son todos temas que queremos debatir, pero el Gobierno bloquea todas estas iniciativas y deja solamente la posibilidad de tratamiento de proyectos de declaración”, lanzó.

“Para el oficialismo pareciera que todo está bien, y que en realidad la Legislatura solo se aboca a este temario y no lo que le preocupa a la gente”, dijo.

“Acá la agenda no la marcan los legisladores del PJ sino el Gobierno. Nosotros en lo que va del año presentamos más de 70 proyectos, pero lamentablemente no los tratan hasta que el Gobierno lo decida”, sentenció Zárate.

Relacionado