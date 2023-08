ECLO N° 131 celebró 30 años de servicio Científico y Tecnológico a los tambos de la región Subtropical

La Universidad Nacional de Formosa conjuntamente con la Asociación Criadores de Holando argentino (ACHA) lograron consolidar en un trabajo cooperativo a la Entidad de Control Lechero Oficial 131 posicionándola competitivamente como vital aliada de las granjas lecheras o tambos para contribuir al mejoramiento de la producción en esta región de América Latina. Se conmemoró días atrás en el campus de la Universidad Nacional de Formosa, 30 años de trabajo científico y técnico ininterrumpido de la Entidad de Control Lechero Oficial 131, llegar a esta instancia para una estructura científica, técnica y de vinculación con el sector productivo es mas que loable y demuestra que la UNaF está en esta temática relacionada a las ciencias lecheras en una posición destacada. Consultado el doctor Julio Cesar Gómez sobre los avances materializados en estos 30 años, subrayó: “hemos avanzado mejorando notablemente los indicadores productivos, reproductivos, de calidad de leche y genéticos en los tambos, en una región que era considerada históricamente marginal para la producción lechera”. En estas tres décadas se controlaron 2 millones de vacas lecheras de la raza Holando argentino con distintos grados de cruzamientos- con razas cebuinas y otras razas especializadas en producción de leche-, se procesaron más de 5 millones de muestras de leche individual para evaluar la calidad composicional, higiénica y sanitaria del rodeo , en un trabajo conjunto de nuestro laboratorio de calidad de leche con el laboratorio central de la Asociación Litoral de Entidades de Control Lechero , se publicaron más 70 trabajos de investigación científica aplicada, hemos participado en carácter de conferencistas en numerosas Jornadas y Congresos en Argentina y en el exterior, el equipo de I+D+i de la ECLO ha recibido premios y distinciones de carácter nacional e internacional siendo el más destacado el Premio presidencial Dr. José Balseiro a la mejor iniciativa en vinculación tecnológica en el año 1999, se capacitaron a estudiantes avanzados de las carreras que se dictan en el ámbito de la UNaF, como así también a becarios y tesista nacionales e internacionales, un aspecto a destacar fue la capacitación no formal de los operarios de los Tambos tarea que permitió en el mediano plazo la alta Performance de los mismos, explico. Es importante resaltar que en la gestión del Rector Prof. Esp. Augusto Parmelter se le otorga el edificio propio con sus distintas áreas a la Entidad de Control Lechero , lo que fortaleció el espíritu de los docentes, científicos y técnicos de la ECLO, preparándonos para nuevos desafíos de cara al siglo XXI , donde nos encontramos inmerso en una revolución digital en la agricultura que nos plantea nuevos paradigmas en la forma de controlar y gestionar los datos e información para las empresas. Inicio del Control Lechero en el Norte Argentino En el año 1992 se realizaba el Primer Congreso Nacional de Lechería en Venado Tuerto Provincia de Santa Fe argentina, lugar donde se gestó el Proyecto de Mejoramiento Lechero, entre la Asociación Criadores de Holando Argentino ACHA- y la Universidad Nacional de Formosa. En el cónclave productivo representado por el Dr Pablo Bergonzelli en su carácter de Secretario ejecutivo de ACHA y el Prof Dr Julio Cesar Gómez Responsable del Área de Ciencia y Técnica de la UNaF acuerdan iniciar acciones conjuntas para establecer un plan de trabajo que posibilite que en el Norte Argentino se conformara por primera vez en la historia de la lechería nacional una Entidad Oficial de Pruebas de Producción inserta en una Universidad Pública Nacional. Es así, que el convenio entre la Universidad Nacional de Formosa- UNaF – a través del Rector Normalizador Prof Roberto Acosta y el Pte. Leslie Widderson de la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA), se firma en agosto del año 1993 que permitió dar los primeros pasos para la organización de la ENTIDAD DE CONTROL LECHERO OFICIAL en esta zona de la Argentina , se conforma un Organigrama que integra un área de campo, un área de Análisis de calidad de leche y el área de procesamiento electrónico de datos de las vacas puras y sus cruzas como así también el inicio de la registración oficial del rodeo lechero que permita la Trazabilidad de los animales .Señalo el Dr. Gómez que en el año 1977 el prestigioso Académico y científico Dr. Mauricio B. Helman expreso en su libro Ganadería Tropical que “es de esperar que en un futuro no lejano alcancen la escala que realmente merece su importancia y, además, que los criadores utilicen las mejoras corrientes de sangres lecheras y hagan uso de su arma selectiva fundamental cual es, el control de la producción de las vacas lecheras”, presagiando la importancia que tendría la aplicación del control lechero en la ganadería tropical. Es así que luego en la década del 90 un grupo de Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Formosa liderado por el Med. Vet Julio Cesar Gómez conjuntamente con productores lecheros locales de la firma Raúl Maglietti e hijos “Tambo-usina Lácteos Santa Úrsula y la Cabaña Ybirapita del Ing. David Ganz ambos ubicado en la zona de Tatané, Departamento Laishí, Tambo Don Julio del Ing Cristino Caballero, Localidad de Gran Guardia del Departamento Formosa y la prestigiosa Asociación Criadores de Holando argentino, iniciaban la tarea científica y tecnológica para experimentar, validar, innovar y confirmar la factibilidad del negocio lácteo en el Subtrópico latinoamericano. Un hito fundamental fue en el inicio del Tratado del MERCOSUR la cooperación entre Argentina y Paraguay que profundizarían las relaciones científicas, tecnológicas y productivas con los países integrantes de este bloque plasmada en el “Acta de Asunción” firmado en la sede de la Asociación Rural del Paraguay , entre la Asociación de Productores de leche ,Registro Genealógico de la Asociación rural del Paraguay, la Asociación Criadores de Holando Argentino y la Universidad Nacional de Formosa , para poner en funcionamiento el Control Lechero en las Granjas adheridas al sistema ,y es así que el primero de Marzo del año 1995, en la Republica del Paraguay inician las actividades técnicas los tambos del Dr. Gabriel Malvetti de “Lácteos Granja Verde”, Dr. Felipe Figueredo del “Tambo Guarapy”, Dr Marcos Pappalardo de “Tambo Agromonte SRL”, conformándose un mapa lechero de amplia cobertura técnica consolidando la interacción UNIVERSIDAD- EMPRESA, con productores lecheros. Al hacer referencia sobre la realidad y perspectiva del sector lechero sostuvo “hoy se sabe que se puede producir leche eficientemente en regiones que hasta hace poco eran consideradas inadecuadas, podemos citar en este aspecto el crecimiento de la lechería en la República Federativa de Brasil, Ecuador, Colombia y Paraguay, como así también la lechería extra pampeana de crecimiento sostenido en el Norte Argentino. La región de América Latina y el Caribe se perfila como una zona con grandes posibilidades para el desarrollo de la lechería, estos están dados fundamentalmente , por las ventajas que ofrecen las pasturas tropicales con un mínimo de insumos y sistema de manejos sencillos lo que posibilita la producción a bajo costo más que los altos rendimientos por animal, como es el exitoso modelo neozelandés. Las granjas lecheras en esta región, están estructuradas generalmente en pequeños rodeos lecheros concomitantes con otras actividades agrícolas, también existen y se amplían rodeos lecheros de mediano a mayor tamaño con razas especializadas y doble ordeño mecánico. Lo más común es la baja productividad de los rebaños, prácticas de manejos muy rusticas, y un fuerte mercado marginal de leche, y productos artesanales. Existen en esta región granjas lecheras algunas con usina lácteas, que tienen un alto nivel técnico y pueden superar ampliamente los índices productivos de las zonas tradicionales en cantidad de leche producida como así también la calidad de la leche, “ Enfatizó el Dr Gómez e indico que es el caso de los Tambos de Paraguay y los que trabajan con nuestra Universidad que tienen una productividad entre 4463,99 litros de leche y con valores máximos de 11461 mil litros de leche en lactancias terminadas a 305 días ; contrariamente los Tambos que no adoptan tecnologías no logran superar los 1000 mil litros . Insistió el doctor Gómez en “que los Países lideres tienen como aspecto prioritario el Control lechero en las políticas pecuarias, utilizando tecnología mecánica y hoy cada vez más la Robótica. Concluyó.

Relacionado