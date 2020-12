Diputados oficialistas presentan proyecto para suspender las elecciones primarias de 2021

Compartir

Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para suspender la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para agosto de este año, teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia.

La iniciativa propone suspender esos comicios cuya función es seleccionar a los candidatos a diputados y senadores del 2021 que competirán en las generales de octubre y que requiere el armado de un operativo especial y concurrencia de público.

Al suspenderse las PASO, las agrupaciones políticas deberán resolver sus listas de postulantes mediante negociaciones internas.

La iniciativa, por ahora, solo puede ser debatida hasta fines de diciembre, durante la prórroga del período ordinario de sesiones, ya que el Poder Ejecutivo no la incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias que se extiende entre el 4 de enero y el 28 de febrero del año que viene.

El proyecto lleva las firmas de los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Mario Leito, por Tucumán, Ariel Rauschenberger (La Pampa), Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales (Misiones); Aldo Leiva (Chaco); y Walberto Allende y Carolina Moisés (Salta).

También apoyó la iniciativa Alma Sapag representante del Movimiento Popular Neuquino, fuerza que gobierna esa provincia patagónica.

Entre los fundamentos de la medida, los legisladores mencionan la pandemia de coronavirus Covid-19 como la razón para suspender las PASO.

“En el contexto de pandemia, los gastos públicos han aumentado considerablemente. Paralelamente se desarrolla una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros”, afirma el proyecto.

Para los autores de la iniciativa, “pensar en realizar las PASO implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios”.

Fernández: “Es una

idea que impulsan los

gobernadores y está

en el Congreso”

El presidente Alberto Fernández aseguró que la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) “es una iniciativa de los gobernadores que está en el Congreso” y que tiene en cuenta el contexto de pandemia y también económico.

“Es un planteo de los gobernadores y está fundado en dos cuestiones, que no se ha superado la pandemia en muchas provincias y que las PASO requieren un gasto de 13.000 millones de pesos”, dijo el mandatario en declaraciones a radio La Patriada.

Agregó que la idea, según le plantearon los gobernadores que impulsaron el proyecto de ley, entre ellos “de Cambiemos, como los de Corrientes y de Jujuy”, según aclaró, “toma en cuenta que en un contexto de pandemia cuanto menos se movilice a la gente, mejor” ya que “la pandemia no se ha superado”.

En cuanto a lo económico, el criterio de la iniciativa, según transmitió el jefe de Estado es “aprovechar esos recursos que requieren las paso para cubrir gastos que la pandemia exige, como la compra de vacunas”.

En ese sentido, señaló que la realización de las PASO requiere de un gasto de 13.000 millones de pesos que se podrían derivar a otras necesidades”, pero insistió en que “la idea la impulsan los gobernadores y está en el Congreso”, sin que el Gobierno haya participado.

El proyecto que hoy ingresó a la Cámara baja lleva la firma de Pablo Yedlin (autor), Ariel Rauschenberger, Mario Leito, Diego Sartori, Flavia Morales, Aldo Leiva, Ricardo Wellbach, Alma Sapag, Walberto Allende y Carolina Moisés.

