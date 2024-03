Dislipidemia: endocrinólogo formoseño disertó en Colombia

Experto formoseño participó recientemente del curso “Train of the trainers en dislipidemias” en la ciudad colombiana de Pereira.

Se trata del endocrinólogo Juan Patricio Nogueira, único invitado internacional que se sumó a renombrados speakers de Colombia, entre los cuales figuraron los doctores Alejandro Román, Carlos Zapata, Jesús Miranda, Jonahyro Gutiérrez, Henry Arenas, Valentina Agredo y Laura Duque.

Durante el evento organizado por la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, Nogueira ofreció las siguientes conferencias: “Metabolismo de los lípidos: historia detrás de la placa y de la ECVA”, “Sólo necesitamos medir ApoB (Evaluación del perfil lipídico. ApoB vs no HDL), “Dislipidemia mixta ¿Qué hacer?”, “Inhibidores de la PCSK9: impacto en placa aterosclerótica, desenlaces cardiovasculares mayores, poblaciones especiales” y “Nuevos targets terapéuticos: Hacía donde va el manejo de la dislipidemia”.

¿Qué es la dislipidemia?

La dislipidemia es una alteración en los niveles normales de lípidos en sangre, aumentando las probabilidades de arterias obstruidas (aterosclerosis), infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio, especialmente en los fumadores. En los adultos, suele estar relacionada con la obesidad, una dieta poco saludable y la falta de ejercicio. La dislipidemia generalmente no presenta síntomas. Una dieta saludable, ejercicio y fármacos reductores de lípidos pueden ser útiles para prevenir complicaciones.

Trayectoria internacional

Juan Patricio Nogueira es Doctor en Medicina, especialista en Endocrinología, Diabetes y Metabolismo por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Actualmente, es Investigador Adjunto del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa, donde se desempeña como profesor asociado. Es miembro de la Red Iberoamericana de hipercolesterolemia Familiar, Doctor en Ciencias en Nutrición Humana por la Aix-Marseille University, Université de la Méditerranée, siendo sus temas de especialidad: Relación fenotipo – genotipo y espectro de variantes genéticas en pacientes con Hipertrigliceridemia Severa en la población argentina

Recientemente, estuvo formándose en la técnica de Clamp en el Departamento de Hígado graso y Diabetes, dependiente del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad de Florida (USA), bajo la dirección del Profesor Keneth Cusi.

Actualmente se desempeña como secretario general de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa, además de presidir la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN).