Diversos sectores denunciarán a la Ex Junta electoral de la UNaF

Compartir

Linkedin Print

Representantes de distintos claustros de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), y que pertenecen a distintos espacios que bregan por los derechos ya sea de los estudiantes, graduados, nodocentes y docentes, denunciaran penalmente a Miguel Ferreyra, Patricia López y Domingo Bogado por incurrir en varias faltas muy graves en detrimento de vida democrática de la casa de estudios formoseña.

Los ex miembros que serán denunciados por estos sectores fueron según los mismos, los directos responsables de ocasionar graves perjuicios a la vida institucional, delitos que son de público conocimiento como el hecho de alterar arbitrariamente las fechas de convocatoria a elecciones e incluso de modificar días de comicios en el cronograma electoral ya establecidos, solo por citar un caso puntual.

Pero en la denuncia se amplian además hechos como la omisión de planteos por parte de los apoderados de listas participantes, se han encontrado padrones adulterados con un agregado de casi 200 nombres en el caso del claustro de graduados, y en la mayoría de los casos los integrantes de la Junta no siguieron el procedimiento administrativo de la institución, dichos padrones además, fueron firmados por los mismos miembros destituidos, sin solicitar la corroboración fehaciente a las autoridades académicas de los decanatos y autoridades de la universidad.Casos similares se presentaron en el claustro estudiantil dónde más de un centenar de estudiantes fueron agregados en los padrones de las facultades sin la corroboración puntual por parte de los mencionados ex miembros.

Estos alumnos que no estaban en condiciones aún así aparecían en el padrón definitivo.

Los denunciantes sumarán otros graves hechos perpetrados como el hecho de permitir y aprobar listas de candidatos docentes sin revalida ni concursos, haciendo caso omiso a las impugnaciones presentadas por otras listas.

Para estos sectores que a futuro harán una presentación en los estados judiciales también sumarán denuncias como la proscripcion de candidatos un verdadero atentado a la democracia actual.

No hicieron jamás publicidad de sus actos, con un completo hermetismo y omisión total a las consultas de otros espacios de representación.

Tanto Ferreyra como López y Bogado han violado el reglamento electoral 0036/20 aprobado por el Consejo Superior.

Son responsables absolutos por sus maniobras fraudulentas de que las elecciones en los diversos claustros no se hayan realizado, y para subsanar todas las ilegalidades cometidas, se elaboro un nuevo cronograma electoral para asegurar los derechos politicos y la participación a todos los sectores de la comunidad universitaria…

Compartir

Linkedin Print