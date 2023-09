Divertido ida y vuelta de Wanda Nara y la novia de su hijo mayor, Valentino

Wanda Nara y su nuera, Julieta Fillol tuvieron un divertido ida y vuelta en las redes sociales. La empresaria comentó un video que la adolescente -nieta de Ubaldo el Pato Fillol, gloria y exarquero de la Selección Argentina y River Plate, entre otros- compartió en su cuenta de TikTok en la que se ve bailando una canción de la película animada infantil “Encantada”.

“Con un beso de amor soñé y un príncipe que me lo dé”, bailó Julieta en círculos e hizo la mímica de la letra mirando a cámara. Luego, al llegar a la parte de la canción que habla del príncipe, giró su celular y mostró a su novio, Valentino López, quien vestía un conjunto deportivo de River Plate, club en el que se destaca en la Novena División, motivo por el cual se quedó viviendo en la Argentina mientras el resto de su familia se encuentra en Estambul (Turquía) acompañando a Mauro Icardi en su carrera.

“No se lo saca”, escribió la adolescente junto al emoji de una carita con los ojos para arriba. La publicación superó los 126 mil me gusta y obtuvo más de 200 comentarios, entre los que se destacó el de la propia Wanda. “Dios. Y eso que soy de River a morir, pero basta de ese conjunto”, escribió la esposa de Icardi desde Estambul haciendo referencia al equipo deportivo del club millonario en el que su hijo juega en las Divisiones Inferiores.

Divertida, Julieta no dejó pasar la oportunidad de responderle a su suegra con un comentario cómplice sobre su novio. “Jaja, sí. Que se lo saque ya”, le contestó la nieta de Fillol.

Valentino López debutó en abril pasado en la Novena División de River Plate, club argentino en el que su padre también comenzó su carrera. Actualmente está disputando el campeonato local que termina en noviembre. Así las cosas, permanecerá en el país al menos hasta esa fecha. Mientras tanto, está al cuidado de su tía Zaira Nara, su familia paterna, y así como también Maxi López va y viene desde Londres -en donde vive junto a su mujer Daniela y su beba, Elle- para acompañar a su hijo mayor.

Valu -como lo llaman cariñosamente en su familia- es delantero con proyección de goleador y comenzó su carrera futbolística cuando era un niño: primero en el Inter de Milán -en donde su madre vivía con Icardi- y más tarde en el PSG -a donde el futbolista rosarino fue transferido luego-. Y una vez que Icardi llegó a Turquía, Wanda aceptó la propuesta laboral de Telefe para conducir Masterchef.

De esa manera, se instaló en Buenos Aires junto a sus tres hijos, mientras que las menores iban y venían desde Estambul. Así las cosas, Valentino debutó en las Inferiores de River y comparte categoría con Bastian Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Su primer gol con la camiseta del millonario fue en junio al sumar en la goleada 8 a 0 frente a Racing.

Hace unos días, el adolescente causó preocupación cuando subió a sus historias de Instagram una foto en la cama de un sanatorio, donde le estaban pasando suero y se encontraba junto a su tía, que lo abrazaba recostada con él. Si bien debió tratarse de algo menor, nada se conoció de su estado de salud. De todos modos el exjugador voló hasta Buenos Aires para cerciorarse de que todo estaba bien. “Siempre que me necesites ahí estaré Bomber”, le dedicó su padre en una foto juntos apenas pisó suelo argentino y para, de alguna manera, transmitir tranquilidad a todos los seguidores de la familia.

