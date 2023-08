Docentes marcharon hasta Casa de Gobierno para exigir un salario que iguale la Canasta Básica

Ayer, en horas de la mañana, docentes que integran el Gremio de los Docentes Autoconvocados y Tribuna Docente realizaron un paro de 24 horas y una movilización hasta Casa de Gobierno para exigir que el salario de los trabajadores de la educación iguale al Costo de la Canasta Baica Alimentaria, que actualmente se ubica en 232 mil pesos.

Mirka Fernández, secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados, en contacto con el Grupo de Medios TVO dijo que “estamos de paro nuevamente, ya lo teníamos previsto y comunicado después de la asamblea de delegados de fines del mes pasado, la medida de fuerza se lleva adelante porque no hemos tenido repuestas al pedido de un salario que alcance la Canasta Básica Alimentaria”.

Respecto a la difícil situación económica por la cual esta atravesando el país donde la clase trabajadora es la más castigada, señaló que “uno siente con preocupación la voluntad del pueblo, me parece que se votó en contra de los trabajadores y todos los derechos sociales, políticos y gremiales, que hay gran responsabilidad en esto de los gobiernos nacionales y provinciales que no atendieron las demandas, y nosotros lo venimos advirtiendo desde hace mucho”.

“Nosotros hemos presentado propuestas, soluciones que no demandan ni siquiera erogaciones económicas para el gobierno de la provincia y solucionar las situaciones laborales de los colegas”, sentenció.

Relacionado