Fredy Vera: «Estamos viviendo una anarquía desde lo económico»

El secretario de la Cámara de Comercio de Formosa, Fredy Vera en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación económica en el país y como le afecta esto al sector. Indicó que desde lo económico se esta viviendo una anarquía porque no tenemos un programa desde lo económico. Asimismo, se refirió a como se desarrollan las ventas con un dólar que ya pasó los 700 pesos.

Vera comenzó diciendo: «debemos decir que no tenemos precios ni mercaderías, lo que hemos vendido no sabemos si lo vamos a reponer porque y también los porcentajes rondan hasta un 30 por ciento lo que nos dicen es que no tenemos una lista nueva y tampoco hay ofertas en la entrega de mostos, pero esto pasa en todos los rubros».

«Estamos viviendo una anarquía nuevamente en lo económico con una devaluación muy fuerte del 22 por ciento y normalmente cuando esto ocurre hay un programa post devaluación para poder ver que hacer en este sentido, en este caso debemos decir que no tenemos nada», indicó.

«Para el mes de agosto se espera una inflación del 8, 5 por ciento esta es una de las mas altas hasta el momento, entonces hasta ahora todo el arco empresarial pide explicaciones porque hay mucha especulación», señaló el empresario.

«Hay que recordar que nosotros no somos formadores de precios y estamos sujetos a todo este tipo de manejos. Todos estamos sufriendo», acotó Vera.

En cuanto la faltante de productos, dijo «hay que tener en cuenta que también faltan los productos básicos y esto es grave, no pasa nada si faltan las motos, autos, pero alimentos no pueden faltar. Es gravísima la perdida de referencia que tenemos, esto ya lo veníamos teniendo hace mucho tiempo. Se ha agravado mucho con las medidas económicas, tenemos un superministro que hasta el momento no ha dicho nada».

Ventas

En cuanto a cómo se desarrollaban las ventas, explicó «más allá de todas las situaciones económicas, veníamos con buenas ventas porque la gente no se quería quedar con sus pesos en el bolsillo y de alguna manera estaban comprando. Hoy todo lo que se vendió no sabemos si lo vamos a reponer porque hay aumentos de hasta un 30 por ciento hasta el momento. Y seguro que entre los meses de junio y agosto hemos trabajado a perdida, esto es seguro y no vamos a poder reponer lo vendido».