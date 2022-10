Docentes marcharon hasta la Legislatura de Neuquén: «El salario no es ganancia»

Compartir

La Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se movilizó este jueves desde el centro de la capital provincial hasta la Legislatura neuquina para reclamar el tratamiento de un proyecto de ley que excluya del pago de la zona desfavorable el Impuesto a las Ganancias, en el marco de un paro provincial por 24 horas.

«El salario no es ganancia, es prácticamente inmoral que una ley que nació para evitar la evasión de las empresas hoy caiga con el peso que cae sobre el salario de miles y miles de trabajadoras y trabajadores», manifestó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en un acto realizado en las puertas de la Legislatura provincial, tras el cual fueron recibidos por legisladores.

Asimismo, señaló que «hace 15 años que luchamos por esto», y contó que «hemos presentado proyectos unitarios para que se excluya el concepto ‘adicionales por zona’, porque la zona es por mayores costos, no es ninguna ganancia».

Guagliardo explicó que «hemos pasado de 2.000 compañeros que pagaban Impuesto a las Ganancias del mes de marzo a casi 8.000 en octubre, cuando se paguen los salarios con el IPC (Índice de Precios al Consumidor)».

«El IPC es una forma de proteger el salario de la inflación y al actuar la retención por cuarta categoría se termina quedando muy por debajo de la inflación y termina siendo una confiscación salarial que no resiste más y que debe ser resuelta», sostuvo.

Además, el gremio docente reclama la designación de cargos (duplas) en los niveles inicial y primario, que el Gobierno provincial garantice los recursos en infraestructura educativa en el presupuesto 2023 y que se garantice la sustentabilidad del sistema previsional de la provincia.

El secretario general de ATEN manifestó que «la palabra la tienen los diputados provinciales», y aseguró que «si la respuesta no es inmediata con el tema de ganancias, esta organización convocará a las asambleas para digitar colectivamente la continuidad de nuestro plan de lucha».

Guagliardo junto a docentes que representan al gremio en el Consejo Provincial de Educación y en el Instituto de Seguridad Social, fueron recibidos por diputados de todos los bloques tras el acto que realizaron en la puerta de la Legislatura provincial.

