Docentes volvieron a las aulas y las clases comenzarán el 2 de marzo

Desde el Ministerio de Cultura y Educación, presentaron varias opciones desde la presencialidad hasta la modalidad virtual, para que los alumnos comiencen el ciclo lectivo 2021.

La Delegada zonal de Formosa Capital del Ministerio de Educación, Licenciada Mirta Medina, expresó que este jueves 18 de febrero arrancó el periodo escolar.

Se presentaron docentes –tanto maestros de grado, como especiales- supervisores, directores y vicedirectores. Además, expresó su emoción por volver a abrir las aulas “dando inicio a esta tarea hermosa, contentos y agradecidos a Dios por permitirnos regresar”.

Subrayó que “somos una de las provincias que puede dar inicio a este periodo escolar”, teniendo en cuenta que son solo catorce las provincias que iniciarán las clases entre el 1 y al 15 del siguiente mes.

En Formosa, los alumnos volverán a las aulas el 2 de marzo. Es importante mencionar el total apoyo a esta política educativa, por lo que expresó “queremos que realmente sea la vuelta de los niños y que reciban la educación de manera presencial y si por algún motivo, no lo pueden hacer, tenemos también la semi-presencialidad”. Asimismo informó que hay una tercera opción para recibir las clases que será de manera virtual.

Este proyecto dependerá del trabajo organizativo que realicen los directivos en común acuerdo con los padres. A modo de ejemplo mencionó “por ahí puede haber algún papá que no quieren enviar a sus hijos y lo va a trabajar y charlar con los señores directores”.

Actualmente hay 37 unidades educativas primarias que están funcionando como Centro de Alojamiento Preventivo, los mismos serán liberados de manera progresiva.

En ese sentido explayó “porque el día 2 de marzo queremos realmente dar inicio, como lo expresó el Ministro Alberto Zorrila y el Ministro Jorge González, lo que queremos es que nuestros niños reciban la educación como corresponde”.

En cuanto a la situación que atraviesan las diferentes zonas con respecto a la pandemia, aclaró “todo va depender del trabajo que realicen los directores y de la situación epidemiológica del lugar, porque no va ser mismo Formosa Capital como Clorinda o Juárez”.

Teniendo en cuenta los diversos casos informó “tenemos varias propuestas desde el Ministerio, una es la presencialidad, donde acorde a la matricula vamos a trabajar en grupos reducidos, no más de diez estudiantes con 3 horas de desarrollo de las actividades”.

En el mismo sentido expresó que prestaran especial atención a los cuidados preventivos con el COVID 19, tales como el uso del barbijo y del alcohol en gel.

Finalmente dijo “como representante del Ministerio de Cultura y Educación quiero llevar esa tranquilidad a los señores padres y decirles que vamos a cuidar a los niños, como nos enseña nuestro Gobernador” y que desde la institución se proveerá de los elementos necesarios para la sanitización.

