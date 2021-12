Domínguez se reunirá hoy con las autoridades de la Mesa de Enlace

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá hoy a las 18 con autoridades de las entidades que integran la Mesa de Enlace para tratar de acordar una propuesta que permita generar “previsibilidad y confianza” en el sector de la carne, además de impulsar la producción y las exportaciones.

Domínguez mantuvo el martes un encuentro con los equipos técnicos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, en cuyo transcurso las partes convalidaron la metodología para establecer el stock actual de ganado bovino.

Fuentes oficiales indicaron a Télam que «fue una buena y larga reunión», al tiempo que indicaron que se les adelantó a los técnicos de las entidades los lineamientos de las medidas que se anunciarán tras la reunión con la Mesa de Enlace.

El encuentro de mañana tendrá la presencia del ministro junto con los presidentes de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; de la Federación Agraria (FAA); Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; y de Coninagro, Carlos Iannizzotto. Respecto al plan, desde la cartera agropecuaria se puso de relieve que “todas las medidas que se anuncien” tendrán como frente la necesidad de aumentar la producción de carne vacuna.

El plan integral contendrá lineamientos tanto respecto al mercado interno como para la exportación de carne para el período 2022/23.

Asimismo, también se darán a conocer las iniciativas oficiales respecto al trigo y el maíz.

El plan «va a contemplar, como es la idea de este gobierno y lo que le encomendó el presidente Alberto Fernández al Ministro, garantizar que los productores puedan producir al máximo posible y puedan exportar lo que tengan que exportar», según indicó la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, la semana pasada en conferencia de prensa.

Respecto de las exportaciones, se continuaría con un esquema de exportación en base a un saldo exportable que asegure el abastecimiento y la estabilidad de precios en el mercado interno.

Por su parte, desde el sector agrario, según indicaron fuentes del sector a Télam, se le solicitó al Ministerio la apertura total de los envíos de carne de vaca con destino a China y que no haya restricciones con aquellos cortes que no sean parrilleros.

De la misma manera, pidieron que tampoco se restrinjan los envíos de cortes como el garrón y brazuelo de todas todas las categorías, entre otros puntos.

Los envíos a China actualmente absorben el 75,9% del total de despachos del país: más allá de los límites impuestos a la exportación de carne vacuna vigentes hasta el 31 de diciembre próximo (que comprendieron un tope equivalente al 50% del volumen exportado el año pasado), desde octubre se abrió, sin tope, la exportación de carne de categoría D y E (vaca conserva) a dicho país.

“Necesariamente tiene que llegar a un acuerdo porque hay que ir hacia un plan ganadero. Hay muy poca hacienda porque le ha ganado la soja, el maíz y el trigo que son más rentables”, explicó Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, en diálogo con Radio del Plata

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Archetoni, manifestó esta mañana en diálogo en la misma emisora que la entidad espera lograr “un entendimiento” para que haya “una fluidez de exportación para estimular al productor”.

“Creo que lo que necesitamos es tener una tranquilidad como para poder abastecer al mercado tiempo y, al mismo tiempo, no tener que tomar recaudos o ralentizar la venta al exterior”, agregó.

Respecto de los precios internos, indicó que el incremento de los mismos se debe a la «inflación» y no por el «abastecimiento».

Compartir

Linkedin Print