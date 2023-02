Doncic tuvo otra noche especial en la NBA: 53 puntos para igualar un récord de Michael Jordan y tenso cruce con el entrenador rival

Luka Doncic sigue imparable en la NBA y anoche fue vital para el triunfo de Dallas Mavericks 111-105 ante Detroit Pistons anotando 53 puntos en 36 minutos. El jugador de 23 años marcó un nuevo récord en la liga de básquet estadounidense al alcanzar una marca que solamente tenían dos estrellas consagradas.

El esloveno ex Real Madrid lleva cinco partidos en su carrera con 50 o más puntos, cuatro de ellos en esta temporada. Con este registro, se convirtió en el tercer basquetbolista en los últimos 50 años en alcanzar dicha cifra y acompaña en el Top 3 a Michael Jordan y LeBron James. Doncic venía de anotar 60 tantos, la mejor actuación de su carrera, contra los New York Knicks el 27 de diciembre de 2022, en un duelo que terminó en tiempo suplementario.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, la estrella emergente se mostró orgulloso de que lo comparen con los mejores de todos los tiempos. “No sé cómo decirlo, pero el sólo hecho de estar con ellos (por Jordan y LeBron) es fantástico para mí. Es algo realmente impresionante. Todo el equipo se mantuvo unido. No fui solo yo. Todos estuvieron concentrados y con la energía alta. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre”, expresó.

Doncic terminó además con una planilla espectacular. Tuvo un 70% de efectividad en lanzamientos totales con un 12/12 en dobles, 5/11 en triples y 14/18 en libres. Además, el balcánico capturó 8 rebotes y repartió 5 asistencias en el juego. Era el retorno de Luka a las pistas luego de ausentarse dos partidos por un esguince de tobillo. A pesar de la dolencia y de no encontrarse al 100 por ciento se las arregló para guiar a Dallas al triunfo. “Fui agresivo todo el partido, esa es la clave”, reveló.

En medio de una noche especial en el American Airlines Center, Doncic también protagonizó un picante cruce con el banco de suplentes de los Pistons. En especial con el asistente del entrenador principal, Dwane Casey. Sobre el final del partido, cuando todo estaba resuelto, se vio un diálogo para nada amistoso entre el jugador europeo y el cuerpo técnico rival. “¿Quién sos vos?”, se oyó decir al número 77, ninguneando al ayudante.

“Empezó a hablarme en el primer cuarto; luego no les gusta cuando yo hablo y dicen que juegue… pero si me hablan yo les respondo, no me asustan”, contestó luego Doncic.

Dallas se encuentra en la sexta posición de la reñida Conferencia Oeste con un récord de 27 triunfos y 25 derrotas, igual marca que los Phoenix Suns. El jueves 2 de febrero los Mavericks recibirán a New Orleans Pelicans.

Relacionado