Dubai: Los Pumas 7’s ganaron ante España, Australia e Irlanda

Los Pumas 7’s derrotaron por 17-7 a Irlanda en su tercer partido del Seven de Dubai, la primera etapa de las siete con las que cuenta esta nueva temporada del Circuito Mundial, la cual además tiene un formato renovado. El combinado argentino terminó líder de su zona y clasificó a los cuartos de final por el Oro.

LOS PUMAS 7’S 17-7

IRLANDA (sábado)

Con su característico juego desde el inicio, el seleccionado argentino comenzó con ventaja en el primer tiempo frente a Irlanda. Aunque el equipo sacó ventaja con dos tries de Luciano González Rizzoni, sobre el final de la primera etapa el elenco nacional tuvo que defender el ataque del Trébol que buscó y encontró su try con la filtración de Gavin Mullin. En la segunda parte, con el evidente ataque de Irlanda, Los Pumas 7’s apretaron el acelerador para marcar diferencias, pero la defensa europea impidió que se amplíe el marcador, que tan sólo se logró con un try de Marcos Moneta. Por su parte, el Trébol no puso achicar diferencias intentando defender el ataque argentino, que se quedó con la victoria.

Formación de Los Pumas 7’s: 12. Santiago Mare, 7. Alejo Lavayén, 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 13. Marcos Moneta, 9. Matías Osadczuk, 6. Santiago Álvarez Fourcade.

LOS PUMAS 7’S 31-14

AUSTRALIA (sábado)

Con su característica presión, Los Pumas 7’s neutralizaron por completo a Australia en el primer tiempo, le imposibilitaron retener la pelota y lo obligaron a jugar constantemente en su propio lado de la cancha. Así, con dos tries de Marcos Moneta, uno de Luciano González Rizzoni y otro de Santiago Álvarez Fourcade, los últimos subcampeones del Circuito 2023 se fueron al descanso con una abultada ventaja en el marcador.

Posteriormente, el combinado argentino bajó el pie del acelerador en el inicio de la segunda parte, y los Aussies 7’s lo aprovecharon para reacomodarse, salir del asedio que estaban sufriendo y achicar la diferencia en el marcador llegando dos veces al ingoal rival. De todas formas, esto no fue suficiente para que el triunfo celeste y blanco corra peligro, inclusive Moneta llegó a una nueva conquista sobre el final y decretó el triunfo.

Formación de Los Pumas 7’s: 12. Santiago Mare, 7. Alejo Lavayén, 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 13. Marcos Moneta, 9. Matías Osadczuk, 6. Santiago Álvarez Fourcade.

El elenco dirigido por Santiago Gómez Cora tuvo un buen primer tiempo y supo mantenerse sobre el final del partido para derrotar a los aussies, en el Seven de Dubai.

LOS PUMAS 7’S 26-12

ESPAÑA (sábado)

El seleccionado argentino tomó de entrada la iniciativa del duelo y no tardó el llegar al try de la mano de Santiago Mare. No obstante, a partir de la jugada siguiente, su rival se hizo con la posesión de la pelota y lo comenzó a dar problemas. Así, tras un muy largo empuje, apoyó a través de Juan Ramos. Ya sobre el final del primer tiempo, Los Pumas 7’s volvieron a acelerar y no tuvieron complicaciones para que con Marcos Moneta vuelvan a estirar la ventaja.

Posteriormente, el complemento comenzó bastante más disputado, pero el equipo de Santiago Gómez Cora logró hacer la diferencia manteniéndose ordenado en cancha y con un fluido juego de pases que derivó en las conquistas de Luciano González Rizzoni y Matteo Graziano, para que de esta forma la victoria albiceleste ya no corra peligro y finalice su primer partido con una victoria.

Formación de Los Pumas 7’s: 6. Santiago Álvarez Fourcade, 3. Germán Schulz, 11. Luciano González Rizzoni, 7. Alejo Lavayén, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 13. Marcos Moneta.