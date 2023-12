Liga Sudamericana: Gimnasia y Esgrima de Comodoro e Instituto clasificados al Final 4

Los clubes argentinos Gimnasia y Esgrima de Comodoro e Instituto, vencieron a Deportivo San José y al anfitrión Peñarol, respectivamente, para quedarse con los dos últimos cupos al Final 4 de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2023 (LSB).

Deportivo San José 75 – 77

Gimnasia y Esgrima

de Comodoro

Un robo de Norberto Stucky y una bandeja de Guido Mariani, restando 10 segundos para el final, quebró el empate a 75 y dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima de Comodoro sobre Deportivo San José.

Fue un partido de grandes emociones de principio a fin, pero el club argentino sacó la mejor parte gracias a su defensa, que le permitió reducir una diferencia de 8 puntos (75-67) con tres minutos por jugar. Los dirigidos por el coach Leonardo Villagrán, en los dos minutos finales, anotaron tres bandejas fáciles en transición luego de tres robos, uno de Joshua Webster y dos de Stucky, incluyendo el que aseguró el triunfo.

Con el duelo igualado a 75 y 29 segundos en el reloj, Deportivo San José tuvo la oportunidad de adelantarse definitivamente pero el dominicano Nehemías Morillo hizo un mal pase que interceptó Stucky y que luego capitalizó Mariani al otro costado. Los paraguayos todavía contaban con segundos, no obstante, Gimnasia y Esgrima aún no estaba en faltas colectivas y pudo dar faltas tácticas para bajar el reloj. Al final, el San José no pudo tomar un tiro a tiempo.

Mariani anotó 18 puntos por los vencedores, mientras que Webster (10 asistencias y 7 rebotes) y Brandon Nazione añadieron 16 cada uno. Gerard De Vaughn colaboró con otros 14 y 7 rebotes.

Por el campeón paraguayo, que no conoció la victoria en el Súper 6 después de terminar la Fase de Grupos invicto, el interno Jeremiah Wood rozó el triple-doble con 15 unidades, 10 tableros y 7 asistencias. Franco Benítez colocó 13 contables y Morillo 11. En colectivo, el equipo apenas lanzó desde el tiro libre para 11 de 20, eso fue factor en la ajustada derrota.

Peñarol 52 – 64 Instituto

Instituto jugó una gran defensa y venció de manera categórica a Peñarol. El equipo cordobés estuvo al frente en el marcador la gran mayoría del tiempo al solo concederle a los dueños de casa el 25 por ciento de sus disparos (16-63), incluyendo 6 de 30 detrás del arco.

Instituto tampoco fue tan efectivo (23-62 en TC para 37%), pero sí mucho más que sus contrarios y además embocó 9 triples, 6 de ellos del escolta Nathan Hoover, quien guio el ataque con 22 unidades y 6 rebotes.

Peñarol entró al último cuarto perdiendo 46-40 e igualó 48-48 con un triple de Jayson Granger con todavía 8:42 minutos por jugar, pero luego el “Carbonero” apenas pudo encestar 4 puntos más en el resto del cotejo. El partido se comenzó a decantar definitivamente para el lado de los argentinos, cuando Mauro Cosolito hundió un triple que puso el score 59-50 con 3:43 minutos para el final. Aún quedaba tiempo como para meter presión, sin embargo, Peñarol nunca pudo levantar su ofensiva.

Javier Saiz también lució para el IACC con un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes. Granger culminó con 18 unidades por los uruguayos e Ignacio Xavier agregó 13.