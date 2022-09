Duhalde propuso un plebiscito para que se deje de votar cada dos años y defendió al periodismo

Compartir

Eduardo Duhalde convocó al oficialismo y la oposición a una mesa de diálogo para conformar un nuevo “gobierno de unidad nacional”, similar al que él encabezó después de la crisis del 2001, y propuso un plebiscito que le pregunte a la ciudadanía, entre otros tema, si está de acuerdo en eliminar las elecciones de medio término, a fin de dejar de votar cada dos años. Se trata de una consulta que involucra la reforma de artículos de la Constitución Nacional.

En medio de la embestida de sectores del kirchnerismo contra los medios de comunicación, a los que acusa de ser autores de “discursos del odio”, el ex presidente aprovechó la oportunidad para defender al periodismo y recordó que durante su gestión como intendente, gobernador y primer mandatario “nunca se quejó” de las críticas que recibió.

En una conferencia de prensa que brindó en la sede del Movimiento Productivo Argentino (MPA), en Carlos Calvo y 9 de Julio, el ex mandatario reclamó a la clase dirigente que “suspendan lo que yo llamo el Club de Pelea: todos se pelean, por todo, todo el tiempo”. En diálogo con Infobae, el ex presidente reconoció que con el intento de homicidio que sufrió la vicepresidente Cristina Kirchner “el país estuvo al borde del precipicio” y recordó el día que él sufrió un atentado.

“Fui el primer político electo en democracia que sufrió un atentado. Me pusieron una bomba en mi auto. Explotó y se salvó mi familia por milagro. Fue en 1984 y yo siempre lo adjudiqué a que había querido cerrar los boliches de Lomas de Zamora, de donde era intendente”, recordó el ex presidente, que de esa municipalidad saltó a la gobernación de Buenos Aires, el Senado y luego la Casa Rosada. “Dijeron que pudo haber sido la interna del PJ bonaerense, pero nunca lo creí. Lo cierto es que nunca se encontró al culpable”, recordó.

Durante el encuentro, Duhalde estuvo acompañado por Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, a quien señaló como un posible articulador de ese diálogo político similar al que llevó adelante el “Diálogo Argentino”, que en 2001, con intervención fuerte de la Iglesia y el PNUD de Naciones Unidas, sirvió para encaminar la crisis tras el estallido violento y con decenas de muertos de la Convertibilidad.

El ex presidente destacó que, luego de ocurrido el atentado contra Cristina Kirchner le envió un mensaje de solidaridad. Y si bien reconoció que había estado mal cuando dijo que Alberto Fernández estaba “groggy”, volvió a criticarlo: “El Presidente no se cuida y dice cualquier cosa. Un día dice una cosa y otro día, la contraria”, afirmó.

Además, reveló que los partidos políticos “son viejos, para gente vieja” y puso como ejemplo que ya no hay jóvenes que estén yendo a las estructuras tradicionales a llenar una ficha de afiliación. Por eso llamó a modernizar las propuestas para contener a sectores que no responden a los antiguos formatos de militancia y actuación política. “Los jóvenes están jugando con los teléfonos y usando la web, no piensan en los partidos”, afirmó.

El siguiente fue el diálogo con Infobae, tras la conferencia de prensa donde lanzó la convocatoria al diálogo y el referéndum:

¿Cómo se puede convocar a un plebiscito que implique reformar la Constitución si la clase política no se pone de acuerdo con lo básico?

Hay que salir de lo que yo denomino desde hace años el “Club de la Pelea”. Vivimos peleándonos como perros y gatos instalados en el pasado. Del pasado en realidad tienen que ocuparse los periodistas, dando su opinión, los historiadores y la Justicia, en su caso. Lo que son elegidos para gobernar tienen que ocuparse del presente y pensar hacia el futuro, en momentos en que el mundo avanza una velocidad extraordinaria apoyado en la tecnología.

Nosotros nos peleamos por estupideces hasta en algo tan simple como esto: de los 211 países de la Federación de Fútbol Internacional hay uno solo que no puede organizar los partidos con las hinchadas de los dos equipos: Argentina. Encima, eso no evita que nos peleemos y que se quemen coches por parte de las mismas hinchadas.

No es original. Nada original. De 12 países sudamericanos, la mitad vota cada cinco años todo y la otra mitad cada cuatro todo. Somos el único país que lo hace cada dos años. Siempre digo que somos los tontos del batallón que votamos cada dos años, lo que implica un gasto enorme, pero además implica terminar una elección y nos estamos peleando por la otra. En los países que votan cada cinco años, como el caso de Uruguay -que siempre destaco- tienen cuatro años para analizar y ponerse de acuerdo.

Yo inmediatamente ocurrió este hecho terrible la llamé por teléfono. Hablé con el secretario. Le expresé mi solidaridad y me puse a su disposición. Nada más.

Sí. En 1984 fue la víctima del primer atentado de la democracia. En ese momento pasó por errores míos. En ese momento aparecía la la droga, las adicciones y a mí se me ocurrió cerrar todos los boliches bailables. Creo que fue por eso que pasó. Salía todavía a las 8 de la mañana de mi casa y a las 8:05 explotó el coche, los vidrios cayeron sobre mis hijos. Me pusieron una bomba. Fue el primer atentado en la democracia con bombas eso fue en 1984. Ese día había decidido ir a jugar al tenis a las 9 de la mañana si hubiese estado en el coche no estaría con ustedes”.

