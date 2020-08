Dura reflexión de Sebastián Vettel en uno de los peores momentos de Ferrari: “Tenía muy poca fe en el coche”

Compartir

El inicio de la atípica temporada de la Fórmula 1, producto de la pandemia por coronavirus, esta siendo uno de los peores para Ferrari después de que su piloto más experimentado, Sebastian Vettel, no consiguiera ni aparecer entre los cinco más rápidos de ninguno de los circuitos que se disputaron hasta el momento.

Un sexto puesto en el GP de Hungría fue lo más relevante hasta el momento y tras su última carrera en Silverstone, en la que terminó décimo gracias a algunos problemas que tuvieron otros pilotos, realizó una dura reflexión.

“No ha sido precisamente la mejor carrera. Lo intenté todo, incluido el estilo de conducción. Pero este fin de semana, el coche y yo no nos encontramos. Tuve problemas para cambiar mi estilo de conducción cada dos o tres vueltas, pero al final, tenía muy, muy poca fe en el coche”, aseguró Vettel al medio alemán RTL.

El cuatro veces campeón del mundo con Red Bull reconoció que “cada vez que intentaba frenar más tarde y poner más velocidad en la esquina, luchaba por mantener mi coche en la pista” y agregó: “La gente a mi alrededor era más rápida que yo. El coche fue muy complicado de conducir. Sufrí muchísimo para encontrar la confianza y no sé por qué”.

“Tal como estamos ahora, no llegamos a ningún lado. Hay algo malo en alguna parte, conmigo o con el coche. Pero, si sufrí durante tantas vueltas en carrera, y fue desde el principio hasta el final, entonces es que hay algo que probablemente no cuadra”, indicó el alemán.

“De hecho, tenía muchas esperanzas al principio de que algo funcionaría, pero ya en la primera vuelta y en las de después, no me sentí cómodo. Si te sientes de esa manera con el coche, realmente no puedes atacar, debes defenderte”, concluyó.

La escudería italiana está transitando uno de sus peores momentos y el propio presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, reconoció que su equipo no es competitivo a raíz de unos “errores” estructurales en el monoplaza y que recién comenzará a estar a la altura a partir del 2022, cuando las nuevas reglas entrarán en vigor y “la competitividad general aumentará”.

“El momento de nuestra parte deportiva es difícil. Hubo ciclos ganadores de Red Bull por su capacidad aerodinámica y de Mercedes por su habilidad en la tecnología del motor híbrido. Este año no somos competitivos, también por errores en fase de construcción del monoplaza”, dijo Elkann, en una entrevista publicada por “La Gazzetta dello Sport”.

Así, Elkann pidió “tener paciencia” a los aficionados de Ferrari y expresó su “total” confianza en el director general, Mattia Binotto, y en los pilotos elegidos para liderar el nuevo proyecto, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, que se incorporará a la Escudería italiana en 2021.