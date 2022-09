Economía: son cada vez más las familias que buscan ofertas en supermercados de la ciudad

Compartir

En una encuesta realizada por el Grupo de Medios TVO a la salida de los supermercados de la ciudad, os vecinos coincidieron en que la situación está bastante difícil, pero que para poder comprar mercaderías ellos recorren los diferentes comercios en busca de ofertas.

Una de las personas consultadas indicó «voy generalmente a un supermercado de la zona y ahí está un poco, más accesible que en otros comercios».

«Uno de los productos que mas ha incrementado su precio es la carne, por el momento podemos comprar, pero hay que ver hasta cuándo será así, otro de los productos que ha incrementado su precio es la leche», manifestó.

Consultada acerca de cuál es el porcentaje del sueldo que destina para alimentos, la mujer indicó «se destina mucho mas del 50 por ciento y uno termina comiendo mas que vistiendo o calzando».

«Creo que la situación no puede continuar por mucho tiempo más, duele mucho la situación económica», indicó.

Otra de las personas entrevistadas señaló «de a poco se ven las modificaciones, las que no son muchas hasta el momento, pero de a poco se van a ir notando cada vez más, de a poco se va a ir acentuando un poco más. De todas maneras, hay que buscarle la vuelta a la economía, todos los supermercados tienen ofertas y hay que rebuscarse».

«Hay supermercados que tienen muy buenos precios y todo es cuestión de comparar y recorrer», aseguró otra de las personas al respecto.

«Hay que decir que hay elementos que si podés dejar de consumir determinadas marcas, pero por ahí es muy difícil negociar al respecto porque por ahí sale más caro después arreglar el daño que hice con el producto más caro. De todas maneras, hay que adecuarse a la situación», explicó.

«Soy jubilada me tengo que adaptar a los precios de lo que pueda comprar. Solo compro lo necesario, siempre me manejé de esa manera y a pesar de todo siempre me queda un poco para ayudar al que puedo», contó la mujer.

Por último, un turista opinó al respecto y aseguró que, en Buenos Aires, de allí es oriundo, las mercaderías están al doble de lo que aquí cuestan. «La yerba, los lácteos, las verduras y frutas son las que más caro están en mi provincia. Siempre me voy a comprar al mercado chino del barrio. Ellos tienen mejores precios».

«La inflación le está dañando más el bolsillo y esto no se sabe si habrá vuelta atrás», cerró.

