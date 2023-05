Ed Sheeran fue absuelto en el caso en el que se lo acusaba de plagiar una canción de Marvin Gaye

El músico británico Ed Sheeran fue absuelto este jueves en el juicio en el que se lo acusaba de haber plagiado un clásico de Marvin Gaye. El jurado de Nueva York determinó que al componer su éxito “Thinking Out Loud”, el jóven no robó componentes del hit de los 70 de Ed Townsend y Gaye, “Let’s Get It On”.

Testigos presentes en la sala judicial de Manhattan aseguraron que el músico se levantó de su silla y abrazó a su equipo al oír el veredicto del jurado y, al salir del establecimiento, aseguró a la prensa estar “muy feliz” aunque también “increíblemente frustrado de que afirmaciones infundadas como ésta” lleguen a los tribunales.

La resolución se conoció tras dos semanas de deliberaciones durante las cuales el propio Sheeran estuvo presente y sostuvo, en todo momento, su inocencia. Inclusive, señaló que una definición en su contra podría significar una amenaza para los músicos que crean sus piezas de forma independiente. “Cuando escribes canciones, alguien te persigue”, comentó al explicar que el caso fue monitoreado de cerca por muchos en la industria y enfatizó en que “si el jurado hubiera definido este asunto en el sentido contrario, podríamos haberle dicho adiós a la libertad creativa de los compositores”.

La denuncia fue iniciada por la hija de Townsend, alegando que las melodías tienen “similitudes sorprendentes” y “elementos comunes manifiestos”, por lo que se trata de un caso de violación de los derechos de autor. Durante sus declaraciones, el abogado de la parte denunciante, Ben Crump, señaló que el músico británico en ocasiones interpretaba ambas canciones juntas y apuntó, en particular, a uno de sus conciertos en Suiza en el que se oye a Sheeran alternar las letras.

Según Crump, esta era una prueba “irrefutable” de la “forma en la que los elementos comunes se combinaron de forma única”.

En cambio, cuando fue su turno de subir al estrado, Sheeran tomó su guitarra y mostró a los miembros del jurado cómo es el proceso creativo y de composición de melodías, así como de los “mashups” de canciones que incluye en sus conciertos con el fin de “animar un poco” a su numeroso público. Así, una vez más, sostuvo que no robó nada y que fue él mismo quien escribió la canción con la ayuda de Amy Wadge.

“Es devastador y también insultante que nos acusen de robar canciones de otros cuando ponemos tanto de nuestra parte para ganarnos la vida. Sólo soy un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente la disfrute”, sumó al ser absuelto.

Sobre el video del recital, el múscio explicó que es “bastante simple entretejer ambas canciones” dado que están en la misma tonalidad y su abogada Ilene Farkas señaló que la progresión de los acordes y los conjuntos de notas en la canción de su cliente son usados con frecuencia y no fueron empleados por primera vez en el tema de 1973.

“Se trata de bloques básicos de construcción musical que los compositores de canciones ahora y siempre deben ser libres de usar, o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello”, continuó Farkas.

“Let’s Get It On” es un éxito de la década de los 70 y ha sido incluido en innumerables películas y comerciales. Desde su lanzamiento, hace medio siglo, ya ha conseguido cientos de millones de reproducciones en streaming y radio.

Por su parte, “Thinking Out Loud” fue lanzado en 2014 y, gracias a su gran popularidad, dos años más tarde se llevó el premio Grammy a canción del año.

A pesar de haber encabezado la demanda contra Sheeran -presentada inicialmente en 2017-, la hija de Townsend comentó que “es un gran artista con un gran futuro” y que se trata tan sólo de su voluntad por “proteger el legado de mi padre” y “dar crédito donde se debe”.

