Insfrán: «Vamos a seguir recorriendo el mismo camino de siempre, que es el de estar con el pueblo»

Continuando con la tercera jornada de recorrido del gobernador Gildo Insfrán por el oeste formoseño, en la mañana de este jueves 4 en la localidad de Pozo de Maza, se desarrolló el segundo operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” del día.

En la charla amena que integrantes de distintas comunidades compartieron con el primer mandatario provincial, acción que se vio reflejada y destacada en los operativos realizados durante esta gira, se apreciaron las palabras de agradecimiento hacia el Estado provincial, por las gestiones realizadas en la zona y alrededores, por parte de diferentes representantes de comunidades aledañas.

Durante el acto se firmó el inicio de obras de la construcción de la EPEP N° 78, y el acueducto de agua potable para las comunidades wichí de Pozo Sargento, 27 de Julio y 26 de Noviembre, con la red de distribución y conexiones domiciliarias para todas las familias.

Luego, el gobernador Insfrán esbozó unas palabras, empezando por destacar que “en las dos primeras jornadas de operativos solidarios fueron atendidas más de 14 mil personas en las comunidades indígenas y criollas visitadas, incluyendo los servicios de salud, del Registro Civil, producción, educación y demás acciones del Estado provincial, participando también la ANSES”.

Ante este escenario, expresó: “Esto es para los que ven de lejos, para los que nos critican” y añadió: “Realmente lamento por ellos, porque vamos a seguir recorriendo el mismo camino de siempre, que es el de estar con ustedes, con el pueblo”.

“Aquí estamos todos juntos mirándonos, cada uno habla, propone y me alegra mucho que así sea, porque nadie viene a exigir, sino a contarnos lo que ya tienen y lo que falta, porque las necesidades nunca terminan, ya que culmina una cosa y falta otra y eso se llama evolución”, sostuvo.

“A mí me alegra escucharlos”, confesó y agregó: “Porque tienen todo claro y no me preocupa. Como siempre digo, tenemos la bendición de Dios de tener un pueblo esclarecido, pero por sobre todas las cosas, un pueblo agradecido. Así que vamos a seguir juntos siempre y se van a cansar de nosotros, pero nosotros no nos cansaremos”.

Continuó esbozando que los porteños se preocupan por los formoseños y seguidamente declaró: “Dicen que ellos nos mandan la plata, pero porque no se dejan de mentir si es el impuesto que pagamos todas las provincias, ellos no producen nada, lo único que producen es odio y privilegios a costa de sacarnos a nosotros”, arremetió.

Basándose en el contexto provincial, señaló: “Si yo fuera injusto todos los beneficios serían para Capital y ustedes se dan cuenta que no es así, porque estamos en todas partes, en todo el territorio provincial”.

“Al igual que ustedes nací en el interior, así que a mí no me van a venir a contar cómo es vivir e ir a una escuela del interior, ahora tienen la suerte de tener un establecimiento de enseñanza con educación bilingüe y pluricultural. Yo hablo dos lenguas, pero no tuve la suerte que tuvieron ustedes de hablar bien la lengua materna y también el castellano”, subrayó.

En esta línea, recordó que “se ofendieron porque en las Pruebas Aprender Formosa salió tercera” y seguidamente se preguntó: “¿Saben qué porcentaje de los alumnos en Capital Federal van a una escuela pública?”, respondiendo que “el 32% y el resto va a una privada, o sea, que ahí los papás se ponen, deben pagar”.

“Estos son los dos proyectos de país que vamos a tener que elegir, empezamos decidiendo que vamos a hacer en nuestra provincia el 25 de junio”, aseveró y continuó: “Pero ya presiento lo que va a pasar aquí, porque si somos un pueblo agradecido y esclarecido no podemos ser otra cosa en Formosa que peronista”.

Por último, estimó: “Este es el tercer día que andamos por acá y estoy preocupado porque mañana (por el viernes 5) termina y me siento demasiado a gusto con ustedes”.

“Como siempre, muchas gracias por esa calidez. Y, la verdad, es que me voy con más fortaleza y renovado para mostrarles a los porteños y al país, de que en Formosa no van a cruzar el Bermejo”, cerró.

Vaca Perdida

Seguidamente, el OPNGT llegó hasta la EPEP N°189, como epicentro de las atenciones en la localidad de Vaca Perdida, ubicada en el Departamento Bermejo, a 53 kilómetros al norte de Ingeniero Juárez.

Apenas arribó la comitiva, un grupo de estudiantes de la Escuela Agrotécnica N° 9 hizo un muestreo de los productos comestibles que elaboran con elementos de la zona como harina de algarroba, quienes recibieron una felicitación por parte del primer mandatario.

En este lugar se repitió la reunión con la comunidad, sentados en ronda, para poder verse cara a cara. El primer mandatario fue recibido por caciques y dirigentes. A su turno, cada uno recorrió la historia de la comunidad y realizó algunos pedidos en el ámbito educativo, de salud y comunitario.

Al tomar la palabra, el Gobernador recordó que “está muy bien que tengan distintos pedidos, pero también tienen que recordar que no tenían agua, luz ni conectividad. Cuando vino el agua, nosotros estuvimos aquí con ustedes, buscando la forma de cómo defender” la localidad y trajo a la memoria las reuniones que mantenía con los primeros caciques de esas comunidades.