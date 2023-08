«El 14 Juntos por el Cambio va a estar unido porque debemos prepararnos para gobernar»

Visitó ayer la ciudad de Formosa, el precandidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales quien mantuvo una reunión con militantes del sector y luego brindó una conferencia de prensa donde además de responder preguntas referidas a los Planes de Gobierno para el país, el jujeño se mostró “tranquilo”, rechazó actos de violencia que son de público conocimiento dentro de la UCR y pidió “bajar los ánimos” porque “el 14 Juntos por el Cambio va a estar unido”.

Primero, en cuanto a su visita que duró unas horas aseveró: “no es la primera vez que vengo a Formosa, ya he venido antes así que quiero brindarles todo mi apoyo y el animo a nuestros candidatos y a la militancia”.

“Tenía prevista otra actividad, pero se nos acortó el tiempo tenemos una agenda y en un rato tendremos que viajar a Buenos Aires; tuve contacto con toda la militancia a quienes pedí tranquilidad porque el mensaje que tenemos es no responder agravios”, aseveró.

“La gente no quiere violencia en la política, hay que comunicarnos con la sociedad bien, decirles qué queremos hacer”, insistió Morales para calmar los ánimos.

Por otro lado, se le preguntó si es que su visita estaba “pactada” en su agenda o se dio para bajar su “mensaje de paz” por los hechos de violencia denunciados por su sector contra su mismo espacio respondió: “lo que pasó en los últimos días nos preocupa lógicamente, no queremos violencia y menos aun dentro de nuestro espacio; cuestionamos a los violentos que están en nuestras fuerzas políticas y repudiamos, es totalmente inaceptable venga de donde venga”.

“Ese no es el camino y a quienes están nerviosos les pedimos que bajen los ánimos, dediquémonos a respetarnos porque después el 14 de agosto Juntos por el Cambio tiene que estar unido porque nosotros tenemos el desafío de gobernar la República Argentina y es allí donde tenemos que poner todas las energías; la pelea en la política no le hace bien a la gente”, cerró el gobernador de Jujuy.

