El 51,5% de supermercados registró en julio mermas en ventas

Compartir

Linkedin Print

La caída en las ventas en los supermercados durante julio respecto al mes anterior alcanzó al 51,5% de las empresas del sector, lo que marcó un descenso respecto al 60,5% de junio, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al difundir los resultados de una nueva encuesta cualitativa realizada en comercios en medio de la emergencia sanitaria.

En tanto, en julio el 50,9% de los autoservicios mayoristas sostuvo que vieron disminuir sus ventas frente al mes previo, contra el 42,9% verificado en junio respecto a mayo.

Para el 59% de los supermercados que consideró que sus ventas disminuyeron, las caídas alcanzaron hasta un 20%

En sentido contrario, entre los supermercados que consideraron que sus ventas crecieron, el 80% indicó que aumentaron hasta un 20%.

En cuanto a las expectativas sobre precios, mientras que en junio el 76,3% los supermercados relevados declaraba que esperaba que aumentarían los precios el mes siguiente, en julio dicho porcentaje se redujo al 66,7%.

Por contrapartida, en el caso de los autoservicios mayoristas, y a diferencia del mes de junio, la proporción de empresas que espera un aumento de los precios promedio de venta en el próximo mes es mayor a la de los supermercados: en julio, el 92,9% de los informantes mayoristas espera un aumento de precios para el mes próximo, contra el 71,4% que lo hacía en junio.

Respecto al empleo, el 84,8% de los supermercados considera que no habrá cambios en el número de personas empleadas durante agosto, mientras que en el caso de los autoservicios mayoristas, el 92,9% no espera variación.

En ninguno de los dos canales de comercialización existen expectativas significativas de cambios en el empleo.

Solo el 12,1% de los supermercados considera que en agosto el empleo disminuirá, mientras que el canal de autoservicios mayoristas no espera bajas en el empleo para el mes en curso.

En tanto, el 10% de las empresas administradoras de centros de compras relevadas informó que tanto la concurrencia como las ventas aumentaron en agosto.

Asimismo, el 70% de los informantes indicó que no variará el número de personas empleadas en las administraciones de los centros de compras durante agosto, lo cual implica un mayor porcentaje respecto al 60% declarado para julio.