“El acceso a la vivienda no tiene que ser regulado por sistema financiero”

Compartir

Linkedin Print

El ministro Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que “el acceso a la vivienda no tiene que ser regulado por el sistema financiero” y remarcó que la “vivienda es un derecho”. En declaraciones a Radio Provincia, Ferraresi, brindó detalles del relanzamiento del plan Procrear y destacó la importancia de que las políticas públicas entiendan a las viviendas como “un derecho” y que “sean sustentables a lo largo del tiempo”.

“No es lo mismo alguien que tiene un departamento o quien tiene 25 propiedades para alquilar”, graficó.

Ferraresi sostuvo que “el acceso a la vivienda no tiene que ser regulado por el sistema financiero. Es el Estado el que tiene que resolver las capas inferiores de la pirámide”.

Ferraresi indicó que “cada desarrollo privado debe tener un aporte para el desarrollo público. Porque si el Estado no planifica, la gente se planifica y se generan los asentamientos. Y eso no es nada bueno”. Destacó que en el caso de la provincia de Buenos Aires están “muy conformes con el trabajo conjunto con el gobernador, Axel Kicillof. Esto lo tenemos que hacer a lo largo del tiempo”.

Además, Ferraresi señaló la importancia de la ley que grava a las grandes fortunas porque “parte de lo recaudado es para el tema de hábitat y lo trabajamos articuladamente en una mesa todos los ministerios. El objetivo es generar viviendas como derechos”. Criticó la versión del programa Procrear que se desarrolló durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que proponía un ajuste por tasa UVA, y dijo que “al promover la compra de viviendas ya construidas lo que pasó fue que el dinero ingresó al sistema financiero”.

En otro orden y al ser consultado sobre la conducción del PJ en la provincia de Buenos Aires, el ministro destacó que “hay consenso para que Máximo Kirchner” esté al frente de la conducción y añadió que “hay que resolverlo y vamos a encontrar las formas para profundizar la unidad aún en las diferencias”.

Con respecto a las causas judiciales en las que están imputados varios políticos, señaló que “hay que generar un cambio sustancial para que ningún poder sea rehén de otro poder. Esa no es la manera. Nosotros hemos sido espiados, estigmatizados y hoy eso se mantiene”.

Finalmente, destacó que “tenemos que consolidar el proyecto político de nuestro gobierno para lograr una unidad con diversidad, con pensamientos distintos en algunos temas”.

“Tenemos la claridad de que tenemos que fortalecer la elección del 2021 para consolidar el 2023 y esta es la tarea que hacemos cada uno de nosotros en el lugar desde nos toca estar”, remarcó.

Compartir

Linkedin Print