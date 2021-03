El actor Juan Ponce de León contó cómo hizo para vacunarse contra el COVID-19

Compartir

“Y adentro”, escribió hace unos días el actor Juan Ponce de León en sus redes sociales junto con una foto en la que se veía el certificado a su nombre de Vacunate, que emite el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el sello que confirmaba que el actor y músico había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, Sputnik. Su posteo no pasó desapercibido en las redes sociales donde muchos usuarios se mostraron indignados con el hecho de que una persona de 45 años recibiera la aplicación. Más tarde él decidió borrar el posteo que en las últimas horas Intrusos replicó.

En diálogo con Teleshow, el ex Verano del ‘98 radicado actualmente en la Costa Atlántica, explicó que simplemente decidió borrar su posteo porque luego de publicarlo se dio cuenta de que, además de su nombre, se veía su número de documento.

Sobre por qué se anotó para recibir la vacuna, dijo que porque es “asmático”, con lo cual entra dentro del denominado grupo de riesgo. Según la página web de Vacunate de la la provincia de Buenos Aires, pueden anotarse para recibir la vacuna: mayores de 60, personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes –su caso– (pulmonar crónica, diabetes, cardiovascular, obesidad, renal crónica), personal de salud, de seguridad, docente y auxiliares.

¿Cómo fue el proceso? “Llamé al 147 para averiguar y me registraron. Me preguntaron si tenía alguna enfermedad y dije la verdad, que soy asmático. Pasaron dos semanas y me mandaron WhatsApp con turno en General Lavalle, a 40 kilómetros de donde yo vivo y tengo domicilio, Costa del Este”, explicó, y aclaró: “Hice todo por derecha como cualquier ciudadano”.

“Te informamos que se te ha asignado un turno para recibir la vacuna del Covid-19. Para conocer los detalles de tu turno ingresá al Portal de la Ciudadanía”, decía el mensaje que le llegó por WhatsApp dos semanas después de anotarse.

En el lugar y al momento de recibir la primera dosis de la vacuna rusa, no estaba solo. “Conmigo se vacunaron varias personas menores de 60 con problemas de salud. No eran famosas”, dijo, descartando cualquier tipo de favoritismo por ser artista.

El actor, que fue una de las figuras principales de la tira adolescente de Cris Morena con guion de Patricia Maldonado Verano del ‘98, espera que para fines de marzo lo contacten para que pueda suministrarse la segunda dosis y así quedar completamente inmunizado. Consultado sobre si ahora que se aplicó la vacuna estaba más tranquilo, dijo que sí: “Ahora sé que no voy a contagiar a nadie”.

Respecto a la polémica que se generó luego de que mostrara que había sido vacunado, consciente de que aún falta mucha gente por hacerlo, dijo que entendía el malestar de algunas personas, ya que “son momentos difíciles”.

Juan Herrera en la ficción de Telefe, actualmente vive en Costa del Este y sigue dedicándose a la música. Su último single se llama “Mi otro yo” y aunque pasaron muchos años de la tira éxito, en una nota que dio en el 2020 confesó que en sus shows el público le sigue pidiendo temas de Verano del ‘98.

Sobre aquellos años, alguna vez contó: “Estábamos tan inmersos que no podíamos salir, teníamos custodia, gente que nos ayudaba a transitar la ciudad. Fue lindísimo pero tremendo, perdimos el anonimato, todo junto. Yo quería hacer música solamente, tenía una banda de jazz cuando renuncié. Dije ‘hasta acá llegué’, aguanté todo lo que pude, casi 300 capítulos. Verano fue todo, lamento haberme ido tan rápido, porque no aguanté, no soy del palo. Los chicos sí son actores, estudiaron, querían eso y siguen estando; yo no buscaba eso, quería la plata, independizarme y mudarme. Estoy siempre agradecido, si bien hago otra música, en ese momento me dio de morfar”.

