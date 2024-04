El Archivo Histórico presentó una muestra de fotografías inéditas de la Guerra de Malvinas

En la mañana de este miércoles 3 de abril, en el Archivo Histórico Provincial conmemoraron el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con la presentación de una muestra fotográfica perteneciente a trabajadores de la Agencia de Noticias Télam.

Cabe recordar que la Guerra de las Malvinas fue una guerra no declarada oficialmente entre Argentina y el Reino Unido que duró diez semanas en el año 1982. Allí se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.

A través de esta serie de imágenes “recordamos una fecha muy dolorosa para los argentinos, conmemoramos ya 42 años de aquella época en donde teníamos un país con muchos problemas políticos, sociales y económicos y un Gobierno de facto que nos llevó a la guerra, en donde perdimos muchos jóvenes que, en su mayoría, eran soldados que hacían el servicio militar”, lamentó la licenciada Graciela Buiatti, directora de Patrimonio Socio-Cultural del Ministerio de Cultura y Educación.

Comentó que la muestra “consiste en una serie de fotografías y también de diarios de la época, folletos, de revistas y libros fundamentalmente de autores nacionales” e informó que “se encontrará abierta al público el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de abril”.

“Están todos invitados a que vengan a recorrerla y, principalmente a observar estas fotografías que son inéditas y a leer lo que informaban los diarios en esa época”, añadió.

Aquí repasó que “en ese tiempo se hablaba de un triunfalismo de la Argentina que en realidad no fue”, además de recordar que “en ese entonces eran pocos los medios que fueron autorizados por el Gobierno para que lleguen hasta el lugar”, denunciando que “actualmente se está viviendo una situación muy similar”.

“Estamos en un momento en donde el Gobierno nacional es negacionista y ve a Margaret Thatcher (primera exministra de Reino Unido y Europa) como una líder, cuando en realidad fue la que mandó buques y aviones a la Guerra de las Malvinas desde Gran Bretaña”, condenó categórica.

“En esto también se ve el valor histórico de una agencia de noticias nacional como Télam, porque gracias a ella tuvimos la posibilidad de documentar momentos únicos de la guerra”, enfatizó.

Y marcó que “por esto debemos seguir bregando por las instituciones del Estado y no permitir que sean privatizadas o cerradas, como está ocurriendo en este momento en donde están despidiendo empleados”.

“Tenemos que estar unidos y continuar luchando por el país y su soberanía para que siga siendo una Patria grande”, exhortó, por último.