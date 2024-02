“El aumento del 25% otorgado por el gobierno provincial es totalmente insuficiente”

El diputado provincial de la Unión Cibica Radical, Juan Carlos Amarilla se refirió al anuncio de aumento salarial realizado ayer por el gobernador Gildo Insfrán, indicó que “es totalmente insuficiente” y que alcanza con decir que sólo en diciembre pasado hubo una inflación del 25%.

“El 2023 cerró con una inflación del 205% y el aumento otorgado por el gobierno provincial hasta septiembre -que fue el último- no llegó ni a la mitad de la inflación acumulada y fue sobre el salario de febrero como referencia. No acumulativo”, dijo.

Seguidamente expuso que “desde el último aumento otorgado en septiembre del año 2023 podemos decir que se acumularon en los meses siguientes -sin tener presente el mes de enero- que en estos días sabremos el nivel inflacionario- un total de 59.3% de inflación”.

“El salario estatal, sin tener presente enero de 2024 viene impactado con casi el 60% de inflación desde septiembre que fue el último aumento. La variable de ajuste sin dudas sigue siendo el trabajador en Formosa”, asintió Amarilla.

A continuación, el legislador brindó datos mes a mes cómo fue la inflación del año pasado a nivel nacional:

Enero: el año arrancó con un 6% de inflación

Febrero: el Índice de Precios al Consumidor registró un 6,6%

Marzo: el alza mensual fue de 7,7%

Abril: trepó al 8,4%

Mayo: el primer leve descenso del año, fue del 7,8%

Junio: fue del 6%, con desaceleración

Julio: nuevamente subió y trepó al 6,3%

Agosto: se registró 12,4%

Septiembre: el índice marcó 12,7%

Octubre: el índice fue de 8,3%

Noviembre: el índice fue de 12,8%

Diciembre: el índice fue de 25,5%

“Conforme lo dicho el gobierno provincial en menos de 90 días debería reforzar el salario estatal con un aumento no menor al 40%”, sentenció.