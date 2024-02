Aún sin el texto definitivo, Diputados retoma este mediodía la Ley Ómnibus: los puntos en conflicto

Anoche se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía. El capítulo de las privatizaciones es el que más resistencia genera en la oposición dialoguista. La discusión podría seguir hasta el viernes.

La primera jornada de debate de la Ley Ómnibus dejó señales políticas múltiples. El oficialismo logró un doble triunfo: consiguió el quorum con ayuda de la oposición dialoguista y evitó que Unión por la Patria bajara la sesión y reenviara el proyecto a comisiones. Pero estos bloques dialoguistas también mostraron los dientes y le recordaron al Ejecutivo –que debió bajar o cambiar un centenar y medio de artículos- que estará obligado a negociar en un Congreso en el que está en minoría.

El debate pasó a cuarto intermedio, sin haber votado el proyecto. Es decir, la discusión del paquete de reformas continuará este jueves, primero con más exposiciones de diputados –quedaban al menos 140 por hablar- y luego con la votación “en general”. Hasta anoche, los bloques opositores todavía esperaban recibir cómo había quedado el texto definitivo tras las amplias modificaciones

Por el modo en el que consiguió el quorum –que no necesita para retomar la sesión, pero sí para la votación- el oficialismo tenía prácticamente asegurada la aprobación “en general” con ayuda del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal (ligado a gobernadores de fuerzas provinciales) y otros bloques más pequeños también vinculados a mandatarios.

La discusión más seria y más compleja, aunque las negociaciones y los tironeos continuarán este jueves, estará en la votación en particular, que también demandaría decenas de horas.

Pese a los cientos de cambios, como informó TN, el principal punto de conflicto estaba hasta anoche en el capítulo de privatizaciones.

La UCR y HCF intentaban negociar con el Ejecutivo una modificación de ese punto para evitar tener que rechazarlo en la votación particular, lo que –considerando el rechazo de base de UxP- haría caer ese artículo y supondría una derrota parlamentaria para Javier Milei, aunque algunos legisladores sospechaban que el Gobierno estaría buscando una excusa para cargar contra el Congreso.

Al menos hasta la interrupción de la sesión, no había acuerdo al respecto, en La Libertad Avanza aseguraban que no habría más cambios y de hecho algunos diputados opositores afirmaban que no había canal de diálogo al respecto.

El proyecto habilitaría la privatización de 37 empresas estatales en su totalidad, y tres, Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica, de forma parcial, sin un riguroso control parlamentario. Los bloques dialoguistas buscaban garantizar un mínimo de control legislativo, pero también la posibilidad de votar empresa por empresa cuáles podrían ser privatizadas y cuáles no, y no un paquete cerrado.

También, pese a los cambios, y teniendo en cuenta la fragmentación interna de los bloques –en el que conviven posturas a veces muy disímiles y podría eventualmente haber fugas imprevistas- tampoco estaba garantizada de antemano la aprobación en particular de algunos artículos en Seguridad, Ambiente y la reforma de Cultura.

Pero en HCF y la UCR además pedían la reincorporación de algunos artículos que el Gobierno decidió retirar cuando quitó el capítulo fiscal, como el blanqueo de capitales (con beneficios para cumplidores) y una moratoriaque beneficiaría a Pymes.

De la misma forma, reclamaron, sobre todo en el bloque federal, sabiendo de antemano que tiene escasas posibilidades de prosperar, que se incluya la reforma laboral que forma parte del mega DNU de Javier Milei –que todavía no fue tratado por el Congreso- y que viene frenada en la Justicia.