El Banco Central compró casi US$ 600 millones desde que comenzó marzo

El Banco Central de la Repúcliva Aregentina (BCRA) cerró la jornada con compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por cerca de US$ 185 millones y acumula unos US$ 585 millones a sus reservas desde que comenzó marzo, según fuentes de mercado.

De esta forma, la autoridad monetaria compró en los primeros cuatro días del mes casi la misma cantidad que en todo febrero, cuando intervino con compras por US$ 633 millones, y más del triple de enero cuando había sumado US$ 157 millones a sus reservas por esa vía, según datos oficiales del BCRA.

En ese sentido, el analista de mercado y operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, aseguró que “las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 185 millones” y que el Banco Central “se encamina a superar con holgura el total de compras del mes pasado”.

“Las compras oficiales absorbieron todo el excedente de divisas disponible en el mercado y sostuvieron la cotización en los mínimos de hoy”, agregó Quintana luego de una jornada en la que el dólar mayorista cerró en $ 90,29 para la venta y en la que se operaron US$ 320,830 millones en el mercado de contado y US$ 355 millones en los futuros del Rofex.

“Obviamente es positivo que, después de meses de perder reservas todos los días, el Central esté comprando dólares, pero hay que entender que a esto se llega con un nivel de restricción muy grande”, dijo a Télam el analista financiero Christian Buteler.

Al respecto, sostuvo que “es lógico que algo va a terminar comprando el Banco Central si hay restricciones a las personas físicas y a las empresas que tienen que tienen que cancelar deudas de Obligaciones Negociables”.

Si bien el Banco Central ha comprado dólares en el mercado de cambios, esa operatoria no se vio reflejada en un aumento de reservas en estos meses debido a que vendió una parte de esos dólares contra bonos en el mercado bursátil, con lo que también ayudó a mantener controlada la cotización del “Dólar MEP”.

Esto hace que el Banco Central compre dólares a una cotización de 90 pesos en el mercado mayorista y que los venda en el mercado bursátil a cerca de 140 pesos contra bonos en el que cotizan en ambas monedas, el más común el AL30.

“Si bien es algo que no corresponde, porque se aprovecha de una distorsión del mercado, los resultados hacen que, por un lado, mantenga controlado el tipo de cambio y, por otro, retenga pesos del mercado. Eso ayuda a esterilizar pesos de la calle en forma más económica que emitiendo Leliqs o Pases”, explicó Buteler.

