El Banco Central flexibilizó restricciones para que farmacéuticas pueda importar insumos

El Banco Central flexibilizó a través de la Comunicación “A” 7507 las restricciones para que la industria farmacéutica pueda acceder a los dólares para importar insumos y materias primas. La decisión llegó luego del reclamo del sector que había advertido recientemente por la falta de medicamentos ante las dificultades para importar.

En ese marco, la autoridad monetaria estableció que la importación tiene que tener asociada “una declaración SIMI categoría B o C vigente” y que los bienes abonados deben corresponder a “productos farmacéuticos y/o insumos en la medida que sean utilizados para elaboración local de los mismos, cuyas posiciones según la Nomenclatura Común del Mercosur”

La nueva normativa del Banco Central con respecto a las importaciones, que a comienzos de marzo modificó el cupo de dólares al que pueden acceder las empresas para comprar insumos en el exterior, está generando dificultades en el sector farmacéutico.

“Agradecemos la circular del Banco Central que evidentemente han escuchado la problemática de los laboratorios farmacéuticos. Esto es importante pues con esta circular los laboratorios podrán respetar las condiciones de pago con sus proveedores del exterior”, dijo Juan José Marconi, Director Ejecutivo de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala).

Entre las condiciones de carácter transitorio para el acceso al mercado de cambios en materia de pagos de importaciones el BCRA estableció que “se debe tratar de un pago con registro de ingreso aduanero pendiente que se curse con fondos originados en una financiación de importaciones de bienes otorgada por una entidad financiera local a partir de una línea de crédito comercial del exterior”.

Asimismo, indicó que en la medida que la fecha de vencimiento de la financiación otorgada sea igual o posterior a la fecha estimada de arribo de los bienes al país más 15 días corridos, “la entidad deberá contar con una declaración jurada del importador en la que se compromete, salvo situaciones de fuerza mayor ajenas a su voluntad, a concretar el registro de ingreso aduanero de los bienes dentro de los 15 días corridos del arribo de éstos al país”.

Por otra parte, la entidad que conduce Miguel Pesce afirmó que se requerirá la conformidad previa del BCRA para la cancelación de líneas comerciales del exterior aplicadas a partir de este viernes a financiar pagos de importaciones de bienes en la medida que la entidad no cuente con documentación que demuestre que, al momento del otorgamiento de la financiación al cliente, se verificaban las siguientes condiciones: que la fecha de vencimiento establecida era igual o posterior a la fecha estimada de arribo de los bienes al país más 15 días corridos; y que la entidad cuente con una declaración jurada del importador en la que conste que se compromete, salvo situaciones de fuerza mayor ajenas a su voluntad, a concretar el registro de ingreso aduanero de los bienes dentro de los 15 días corridos del arribo de éstos al país.

Cabe recordar que la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) enviaron dos cartas al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, una con fecha del 22 de marzo y otra del 11 de abril pasados, donde alertaban sobre un panorama muy complicado para el abastecimiento de materias primas, insumos y también medicamentos terminados.

“En marzo, se dispuso una nueva forma para determinar los montos para importar que no contempla los incrementos en los precios de las materias primas ni el aumento en las cantidades. Se compara con los años de pandemia, donde no son los mismos insumos, y cuando los costos de los fletes aumentaron 5 veces más en dólares”, explicó Juan José Marconi.

