«El bastón de mariscal» (J.R Lezcano)

Analistas políticos, sociales, dirigentes, funcionarios, periodistas y demás personas que opinan sobre los últimos resultados electorales abordan la temática, tratando de explicar los motivos del triunfo y derrota de los distintos sectores que participaron de las contiendas electorales y en ése marco la mayoría coincide en que Javier Milei ganó las elecciones porque realizó una campaña innovadora en redes sociales; otros consideran que la mayoría del electorado quería un cambio y nuevas caras en el escenario político, otros dicen que ganó con los votos de Bullrich. Pienso que algo de lo que cada uno de ellos plantea podría haber ocurrido en el momento de emitir el voto.

El relato político de la casta y de los dolares construido inteligentemente (por aquélla oposición, hoy oficialismo a nivel nacional) estafando nuevamente al pueblo como en el dos mil quince, logró su objetivo de llegar al sillón de Rivadavia y desde ése lugar llevar adelante otra escandalosa tanto como criminal transferencia de riquezas, que hasta el diecinueve de noviembre llegaba al pueblo trabajador y ahora se direcciona al poder concentrado de la economía. La argentina devastada, decadente, corrupta, inviable y todas las agresiones que usted se pueda imaginar, se esgrimen desde los medios tradicionales de comunicación en contra nuestro pueblo, que también ayudan a muchas personas a poner las frustraciones propias en algún lugar que los exculpa de sus irresponsabilidades individuales a la hora de realizar un balance positivo respecto a la construcción personal de su propio fracaso al no lograr concretar su proyecto de vida imaginado: «cómo me va a ir bien si estos políticos son todos unos chorros», «las y los políticos se enriquecen mientras el pueblo no tiene para comer», «si tengo dólares quizás zafo», etc.

El poder de convencimiento que posee la comunicación es admirable «no hay plata», la pregunta es: ¿Que están haciendo con el dinero argentino, que hasta el diecinueve de noviembre llegaba a cada mesa de las y los argentinos? con la devaluación del ciento dieciocho porciento de nuestra moneda, liberacion de los precios y congelamiento del salario hacen que lo poco que nos queda se la lleven los dueños de los alimentos y demás mercaderías de comercialización.

La política está destinada a construir las condiciones para que cada ciudadana y ciudadano tenga las herramientas necesarias a su alcance para lograr cultivarse, lograr un puesto de trabajo que le permita concretar con éxito un proyecto de vida planificado.

Podemos destacar que en educación tenemos escuelas de todos los niveles y modalidades en cada rincón de nuestra provincia, universidades, centros de salud y hospitales, pavimento, agua potable, energía eléctrica, viviendas, el acueducto, gasoducto y entonces ? de que argentina devastada, decadente, inviable hablaban? Nuestro país avanza y avanza gracias a las políticas de desarrollo que implementan los gobiernos de corte nacional y popular. Y ahora el presidente dijo que va haber estanflación (estancamiento con inflación) en síntesis Milei dice que te va a rajar del laburo y que no vas a poder comprar para comer.

Todos los indicadores daban en alza el empleo registrado, obras públicas (trabajo) por todo el país, la inflación alta con actualizaciones salariales bimestrales o trimestrales, las y los abuelos con sus sueldos y medicamentos garantizados, servicios públicos gratuitos, acceso a la vivienda, acceso al crédito, veníamos bien, y te convencieron que debías comerte un garrotazo para estar mejor, crisis las pelotas.

Perdimos las elecciones. porque la guita no alcanzaba, había trabajo, la garantía de que el sueldo tenía sus aumentos, mencionar y mencionar no alcanzo, tiene más poder decirte que nosotros somos chorros, pero cuando nosotros estamos en la responsabilidad de gobernar a vos te va mejor, pero los chorros somos nosotros.

Perdimos, nos hacemos cargo, perdimos no solo por lo que vos, engañado, pensas de nosotros (chorros), hay que mencionarlo, en nuestro caso las y los peronistas, el problema es el «bastón de mariscal» idea que confunde a muchas y muchos como por ejemplo el Intendente Atilio Basualdo, sí no hay unidad la victoria es inalcanzable.

Al analizar la derrota en las elecciones pasadas también debe tenerse como unidad de análisis el mal estar de la dirigencia que exige cuestiones alocadas, incoherentes, tenemos una conducción intachable e incuestionable el Doctor Gildo Insfran y junto a el hasta las últimas consecuencias.

Las internas tanto dentro del campo nacional y popular cómo por ejemplo entre la dirigencia de la UCR, ésto no permitieron que Naidenoff ni Buryaile lleguen al congreso nacional, por esa razón creo que esté punto respecto a las diferencias internas dentro de ambas fuerzas tradicionales y mayoritarias (PJ-UCR) también debe ser incorporado cómo unidad de analisis de la derrota del pueblo en las urnas, es un error Don Atilio, siempre que hubo unidad ganamos.



J.R Lezcano

Nuevo Encuentro