“El box femenino es como una bola de nieve, empezó muy chiquito y cada vez fue más grande”

Marcela Acuña, pionera y referente del boxeo practicado por mujeres, participó del programa “El Cordillerano entrena” por Radio El Cordillerano (93.7), y habló con Carla Chiarandini sobre su carrera, sus logros y su lucha por concretar la reglamentación del boxeo femenino, hace 20 años. También adelantó que su retiro está muy cerca. “Tengo que cerrar esta etapa y continuar con otra”, expresó.

Para La Tigresa, el entrenamiento sigue siendo parte de su vida cotidiana. “Arranco a las 6.30 de la mañana la parte física, hacemos aeróbico, crossfit, musculación, vamos variando, según la etapa de entrenamiento en la que estemos. Por la tarde, hacemos la parte técnica”, detalló.

“Yo empecé cuando vi a Christy Martin por televisión boxeando. Ella para mí ha sido la referente del boxeo femenino mundial porque realmente fue la primera mujer que empezamos a ver por televisión. Después la imitamos a ella. ‘Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero boxear y ser tan conocida como ella’”.

“Lo que más costó fue lograr la reglamentación del boxeo”, señaló. “Primero porque no estaba reglamentado. Segundo porque teníamos una sociedad que prácticamente no aceptaba el boxeo femenino y los compañeros del gimnasio tampoco ayudaban mucho. Estaban totalmente en desacuerdo con que las mujeres pudiéramos boxear. Yo fui la primera”.

“Este 25 de marzo se van a cumplir 20 años de la reglamentación del boxeo femenino en nuestro país. Y eso obviamente lo logré yo con mi esfuerzo y mi trabajo. Pero también lo fuimos perfeccionando con el grupo de mujeres que empezaron a sumarse de a poco. Esto fue como una bola de nieve. Empezó muy chiquito y cada vez fue más grande, y no se pudo detener más”.

La boxeadora resaltó que, en la actualidad, las mujeres no solo boxean sino que también están involucradas en otras áreas del deporte como en la dirección técnica, la preparación física, el arbitraje y los jurados. “Y dentro de la FAB hay una Comisión de Mujeres, en la cual tratan de ver la situación en la que están las boxeadoras y de armar proyectos para ir mejorando cada día más”, destacó. “Ya tenemos nuestro Día de la Boxeadora el 25, aprobado por ley en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires”.

“Hemos hecho muchas cosas. Esto de la ley es nuevito. Hace recién dos años que estamos con los proyectos, se presentaron en los dos congresos y después llegó la aprobación. Eso ya es en equipo. Lo que vino después de la reglamentación del boxeo femenino ya fue un trabajo de equipo y un trabajo de hormiga también. Porque fuimos despacito metiéndonos y logrando todas estas cosas”, contó. “Yo siempre digo que mis mayores luchas fueron debajo del ring. Porque arriba siempre era mucho más fácil porque tenés una reglamentación, y te basás en eso y listo”.

¿Alguna vez tuvo miedo arriba del ring? “No, miedo no”, aseguró. “Te aseguro que si alguien tiene miedo no va a boxear. Además desde que tengo 7 años que estoy en deportes de contacto, haciendo full contact, que es boxeo con patada. Yo no conozco el miedo en esto. Es parte de mi vida, de todos los días en el entrenamiento”.

“La adrenalina y el querer ganar están siempre”, aclaró. “Pero la verdad que esas cosas no pasan por nosotras. Nos sube la adrenalina y obviamente los nervios porque queremos hacer las cosas bien, pero nada más. Miedo no. Entre los boxeadores, no hay miedo”.

“El año pasado creo que tuve la batalla más difícil de mi carrera que fue la de enfrentar una neumonía”, contó. “Esa pelea la tuve que hacer sin entrenamiento ni preparación, sin previo aviso, y fue bastante difícil poder superarla. Pero no bajamos los brazos y seguimos trabajando. Y gracias a Dios ya estoy completamente recuperada y con ganas de volver a competir”. Para superarlo, fue importante la familia. “Obviamente mi familia que siempre me acompaña y está muy pendiente de mí. Y por otro lado, no dejarme caer”.

Como referente de muchas mujeres deportistas, afirmó: “Yo consejos no doy. Pero sí cuento mi experiencia de vida. Fijarme objetivos muy cortos, primero. Tratar de cumplirlos pero no quedarme con eso. Tratar en lo posible de superarme día a día. Y otra de las cosas muy importantes es que no importa el ‘qué dirán’. A veces, eso es lo más difícil de superar. A mí no me importó nunca y realmente me he superado a mí misma. He logrado todos los títulos que he querido tener. Soy la única argentina que posee los cinturones de las cuatro entidades más importantes del boxeo internacional. Eso no lo logró nadie, solamente yo”.

“Y también con Alejandra Olivera fuimos las únicas dos boxeadoras que logramos la unificación de los dos títulos mundiales, el AMB y Consejo Mundial. Tenemos una carrera bastante larga para contar”, resaltó.

En ese sentido, La Tigresa Acuña se refirió también a su pronto retiro. “Este 2021 tengo que retirarme del ring. Cerrar esta etapa y continuar con otra. Porque no todo es arriba de un ring. Si bien durante mucho tiempo, toda mi vida se basó en eso, ya es momento de poder hacer otras cosas y para eso tengo que cerrar esta etapa”, analizó. “Lo había proyectado para el 2020 pero ahora lo estoy proyectando para el 2021. La idea es tratar de hacer la mayor cantidad de peleas posibles”.

También destacó que, en su caso, es un trabajo en familia. “Los triunfos son de la familia. Mi marido es mi entrenador y uno de mis hijos trabaja conmigo en el rincón y con mi marido. Y el otro es preparador físico. Estamos haciendo esto en conjunto. Ellos también han boxeado. El mayor todavía sigue boxeando. Por eso digo que es un logro en conjunto. No son solamente mis títulos. Son los títulos y los logros y los triunfos de toda la familia”.

“Más allá de lo que uno ve de una pelea, no todos saben lo que son los entrenamientos. Nuestra vida está basada en eso, en los entrenamientos y en tratar de superarnos día a día”, expresó.

