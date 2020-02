El campo organiza distintos reclamos en todo el país ante un posible aumento de retenciones

Compartir

El campo atraviesa el momento más complicado en su relación con el gobierno desde que asumió Alberto Fernández la presidencia de la Nación, ante versiones periodísticas sobre un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones de soja. También habría cambios en las alícuotas de trigo y las economías regionales.

Mientras aguardan definiciones del gobierno, la Mesa de Enlace se prepara para la reunión con el titular de la cartera agropecuaria, y los productores ya están organizando nuevas asambleas, tractorazos y hasta un “casillazo” que será encabezado por productores Autoconvocados de todo el país, y que finalizará con una Asamblea en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el día en que se recordará el 12° Aniversario del inicio del conflicto por las retenciones móviles.

En lo que respecta a las protestas de productores, este miércoles habrá una Asamblea en el distrito chaqueño de Charata, el sábado se realizará un tractorazo y asamblea en Bell Ville, provincia de Córdoba, y las protestas se intensificarán desde el 2 y hasta el 9 de marzo, con un cese de comercialización de granos y hacienda que organizarán los productores de Tucumán.

Por último, en el calendario de las protestas, se encuentra la movilización que comenzará el 10 de marzo desde Charata, denominada “Casillazo”, y que culminará en la Ruta Nacional N°9, a la altura de San Nicolás, para realizar una Asamblea el 11 de ese mes en las inmediaciones de la exposición “Expoagro”, y que contaría con la presencia de los dirigentes de la Mesa de Enlace.

En diálogo con este medio, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Iannizzotto, confirmó que se comunicó en las últimas horas con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, para proponer que la reunión con la Mesa de Enlace se realice este jueves por la tarde.

Según, el dirigente agropecuario, “no hubo comunicación del ministro por el tema retenciones, y nosotros no sabemos nada, más allá de lo que está en los medios. Queremos que la reunión del jueves se oriente a una política del estado y no simplemente a situaciones de ajuste fiscal”, dijo Iannizzotto.

Sobre la posibilidad que se concrete el aumento de retenciones, el presidente de Coninagro afirmó: “Consideramos que será una situación muy tirante y conflictiva, sino es pensada inteligentemente y de manera estratégica, con una mirada de crecimiento y de desarrollo, y que no quede el productor y el sector agroindustrial en desamparo».

Y agregó: “En el gobierno siempre hubo buena predisposición a recibirnos rápidamente pero no hemos podido avanzar en propuestas, porque las hay, ya que en el caso de las retenciones pueden ser cobrado con otro tipo de impuesto como Ganancias. Desde el campo queremos todas las medidas que siempre sean positivas para producir y seguir integrados lo que no se desea es que sólo se anuncian impuestos”.

Carlos Iannizzotto, además recordó que desde la asunción de Alberto Fernández, “nunca nos hemos podido sentar a discutir los 14 puntos que se le presentó en campaña electoral, y que estaban orientados a consensuar políticas públicas. Allí están las retenciones para que las conversemos. Pero hay que ofrecerle al campo y al interior alternativas de crecimiento y desarrollo».

En relación a si hay consenso en la Mesa de Enlace para realizar un paro agropecuario, como propuso días atrás Confederaciones Rurales Argentinas, Iannizzotto dijo: “Coninagro hasta este momento no ha adherido a ningún cese de comercialización ni a ninguna medida de fuerza así que veremos luego de los anuncios qué actitud tomamos. Las medidas de fuerza puede ser un camino sin retorno”.

Por último, Carlos Iannizzotto reclamó al gobierno que “presente mecanismos como fecha de finalización de las retenciones donde se exprese claramente que no es política de Estado la retención, además de buscar alternativas para el productor que tiene dificultades climáticas, enfrentar la problemática internacional para la baja de precios, especificar los fondos que se destinan a la infraestructura de caminos que tanto necesitamos. Y por último, analizar e implementar medidas sobre la Ley de seguros y suelos».