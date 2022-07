El cepo ya afecta al café

Compartir

Las empresas del sector tienen un cupo que les impide cumplir con la demanda en plena temporada alta de la bebida. Los precios internacionales subieron 100% desde 2021.

Las cadenas de cafeterías y los fabricantes de café son uno de los rubros más afectados por las trabas a las importaciones. Desde el sector, remarcan que su materia prima es 100% importada y que no tienen forma de reemplazarla: en la Argentina no se producen los granos de café que luego pasan a ser molidos y envasados por los fabricantes locales.

Por el cupo cada vez más limitado para la importaciones, la empresa Café Martínez tuvo que reducir la venta de sus cafés envasados en supermercados y sus exportaciones a países de la región para poder compensar la falta de su insumo principal y poder abastecer a sus 210 locales en el país, donde trabajan unas 3.000 personas, según detalló Marcelo Salas, socio y director de la empresa.

"Si la situación se mantiene y no podemos abastecer a los locales, la facturación caería un 45%", alertó el directivo. Las limitaciones a la importación obligaron a la compañía cafetera a reducir sus exportaciones a los mercados de Uruguay y Paraguay, donde se comercializan sus productos y también hay locales de la marca. "Estábamos por entrar con la venta de café a los supermercados de Chile y tuvimos que dar marcha atrás. No podemos cumplir con los contratos y luego poder reconstruir ese canal nos va a llevar años, se pierde la confianza", destacó Salas.

