El club Xeneize evalúa el regreso a la Liga Argentina Masculina

Entre el sinfín de invitaciones que la ACLAV repartió para dar forma a la Liga de Vóleibol Argentina 2020/21 se encuentra Boca Juniors, que lleva seis temporadas fuera de la competencia. ¿Vuelve?

Desde que Boca se bajó de la Liga se habla de su regreso. Y no es para menos. Es Boca. Cualquier competencia, sin importar la disciplina, quiere tener al Xeneize entre sus filas. Vende. Suma por todos lados. Pero además, es un club formativo que le ha dado muchísimo al vóleibol argentino. Sin ir más lejos, el dos veces subcampeón de la LVA moderna (1997 y 2012) mantuvo su lugar a nivel metropolitano y en el femenino se transformó en la última década en un protagonista indiscutible con 6 Ligas y 5 subcampeonatos.

Por estas horas, la dirigencia de Boca Juniors tiene sobra la mesa una invitación a la máxima categoría del vóleibol argentino masculino que, si bien no la ganó por derecho deportivo desde el Torneo Argentino de Clubes (ex Serie A2 que organiza la FeVA), es potestad de ACLAV invitar a quien quiera.

Aceptar esta propuesta es para Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini (apoyó a Rojas Scholem, campeón 2001/02 y subcampeón 2002/03) y Juan Román Riquelme, una gran oportunidad en cuanto a la visión de Club y llegada a la gente. Sería un golpe de efecto que sumaría muchísimo para los fanáticos que no solo aman al fútbol. Un cambio radical en la conducción.