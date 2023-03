El Colorado: patota atacó a un joven y lo abandonó creyendo que estaba muerto

Un joven de dicha localidad sobrevivió al salvaje y violento ataque de una patota pero pese a que tuvo que ser sometido a cirugía por las múltiples lesiones en su cabeza, no hay ningún detenido. “En el video se ven muchas personas y todos contra él, prácticamente fue una emboscada”, manifestó Víctor Escobar, padre del joven atacado, al Grupo de Medios TVO.

“Unos tipos lo atacaron. Una patota lo atropelló y lo atacó, lo dejaron como muerto porque desde ahí mucha gente fue a casa a preguntar si lo habían asesinado a Francisco”, agregó Víctor. El salvajismo y la violencia con la que golpearon al joven pueden observarse en algunos videos que se difundieron rápidamente por las redes sociales.

Francisco Escobar, más conocido como “Gordo” por sus allegados íntimos, fue sometido a cirugía en un hospital local durante el día de ayer debido a las lesiones en su cabeza. “La mandíbula la tiene rota en 3 partes, el tabique nasal lo tiene roto, el ojo lo tiene inflamado en sangre, cerrado totalmente; y en la cabeza también tiene lesiones por lo que me contaron, aun no lo vi personalmente”, mencionó su padre.

Víctor trabaja en la provincia de Córdoba por lo que aún no pudo tener un contacto físico con su hijo Francisco y todo lo que sabe es por la comunicación constante que mantiene con sus familiares en El Colorado. Pese al salvajismo con el que golpearon a su hijo y las lesiones graves que le ocasionaron, no hay ninguna persona detenida.

“Son todos de El Colorado, están sueltos por medio de un abogado que llevó el caso a Formosa y por un policía que hizo mal la escritura de la declaración. Mi hijo dijo, en la declaración del hospital, que era intento de homicidio pero el policía puso lesiones leves cuando él estaba muerto prácticamente; no puede ser lesiones leves, eso se ve claramente”, indicó Víctor.

En los videos se puede observar claramente cómo al menos unas tres personas sostienen las piernas de Francisco para que no pudiera levantarse, mientras varias jóvenes más le propinan patadas a la cabeza, una de ellas lo dejó inconsciente. Todo ocurrió frente a múltiples testigos quienes además no intervinieron en el hecho.

“A los muchachos no los conozco pero si ya tenemos fotos de ellos, creo que los 3 que lo tenían de los pies son de apellido Arce, los demás no sabría. Mínimamente son 9, en el video se ven muchas personas y todos contra él, prácticamente fue una emboscada”, declaró el hombre.

Por el momento, Francisco se encuentra internado en un hospital de la Ciudad de Formosa y en la jornada de ayer fue sometido a cirugía debido a la lesión mandibular que tiene una triple fractura. La familia aún no dio detalles de sí iniciarán acciones legales para que la justicia investigue el hecho, incluso en el propio nosocomio de El Colorado, existieron irregularidades.

“Cuando mi hermana se fue, el doctor le dijo que no tenía ninguna fractura. Como puede ser que un doctor no sepa que tiene la mandíbula fracturada, esto fue en el hospital de El Colorado, lo tenían tirado y no lo habían limpiado. Cuando se llamó a la policía, dijeron que le iban a tomar declaración después de que venía de Formosa. Lo dejaron por muerto, cuando él se desvaneció totalmente lo dejaron tirado”, concluyó Víctor.

