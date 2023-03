Gremios aseguran que, si Crucero del Sur no paga los salarios adeudados hoy, mañana realizarán un paro en el servicio

A través de comunicados, la Unión Tranviarios Automotor -UTA- y Unión de Conductores de la República Argentina -UCRA-, los dos gremios que nuclean a los trabajadores de Crucero del Sur en la ciudad, adelantaron que si la empresa no cumple con el pago de salarios adeudados, mañana iniciarán una medida de fuerza con el corte del servicio.

El comunicado de la UCRA reza lo siguiente: “ante las repetidas y constantes problemáticas que atraviesa el sector del transporte y la falta de fondo según manifiesta la empresa Crucero del Sur para el cumplimiento del pago de los salarios de carácter alimenticio de los trabajadores del transporte público de pasajeros, con fecha vencida para el día de mañana peligra el servicio de colectivos de no abonarse dicho salario”.

Por su lado, desde la UTA informaron que: “la empresa Crucero del Sur se encuentra incumpliendo con el pago de haberes del mes de febrero 2023. Por tal motivo informamos que si para el día martes (hoy) no están depositados los sueldo para la totalidad de los compañeros, el día miércoles (mañana) iniciaremos una medida de fuerza por tiempo indeterminado”.

Relacionado