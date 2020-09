El concejal Caballero dio negativo en su hisopado y lo “liberaron” del aislamiento

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con Expres en Radio, el concejal capitalino Daniel Caballero, quien se encontraba aislado tras haberse acercado a la Ruta Nacional 11, en cercanías de Tatané, donde camioneros realizaban una medida de fuerza reclamando un mejor trato, dijo que fue “liberado” del aislamiento ya que el resultado del hisopado al que fue sometido dio negativo. “Me dieron el alta porque en forma verbal me comunicaron que el resultado fue negativo, por ende se levantó mi aislamiento”, aseveró.

“La medida que tomaron conmigo es arbitraria y quisieron politizar una manifestación pacífica”, agregó y dejó en claro que “solo a mí me hicieron el test y me aislaron, otros funcionarios se acercaron hasta el lugar y con ellos no actuaron de la manera que conmigo”.

“Estoy convencido de que lo mío fue una medida política de amedrentamiento, así se manejan acá”, lanzó.

De la misma forma, dejó en claro que ya se encuentra trabajando para el vecino, función para la cual fue elegido. “A mí me eligieron para estar con el vecino, así que después de salir fui a ver a mi familia y luego me puse a trabajar. Fui electo para ser la persona que canaliza los problemas de la gente, este es mi trabajo”, expuso.