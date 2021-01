El concejal Fabián Olivera insistió un decreto que asegure el subsidio al transporte hasta finales de 2023

Compartir

El concejal Fabián Olivera cuestionó la modalidad que aplica el Gobierno provincial para instrumentar el subsidio al transporte urbano de pasajeros en la ciudad, y le recomendó al gobernador Insfran que adopte “la decisión política de asegurar el beneficio hasta finales de 2023, cuando fenece su mandato”.

“Esto de sacar un decreto cada tres meses, ratificando el subsidio al transporte busca sólo un efecto mediático; pero, por el otro lado, genera incertidumbre en la prestataria del servicio, lo que se observa en la calidad de su trabajo, y en la bronca y angustia de los miles de vecinos que necesitan del transporte para su vida cotidiana”, contextualizó el edil de la UCR.

“El gobernador debe ser más serio con este tema, no puede mostrarse como quien le hace un favor a alguien; es responsabilidad de su administración acudir en auxilio del servicio, pero también tiene que comprometerse con los efectos de la forma que decide para hacer efectivo el desembolso”, advirtió.

“La repetida foto firmando el acuerdo junto al intendente Jofrè que cada 90 días difunden los medios, es una pobrísima mueca de desconocimiento e informalidad que genera el Estado provincial”, opinó.

“Sin los subsidios no habría servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad; pero con las actuales condiciones ninguna empresa podría en riesgo su capital, si solo cuenta con un compromiso de tres meses”, amplió.

“Crucero tiene un contrato hasta 2027, entonces el gobernador debiera tomar la sana decisión política de firmar un decreto que le asegure el subsidio a la empresa hasta el fin de su mandato, que expira en diciembre de 2023”, detalló.

“El sector privado de mueve de otra forma, planifica, prevé, no hay improvisaciones en ese sector, entonces es obligación del Estado darle las condiciones de operatividad mínima”, agregó.

“El otro tema tiene que ver con la cantidad de dinero que se le asigna al subsidio; hay una realidad que no puede escapar al Gobierno provincial, porque si sigue creyendo que le hace un favor a la prestataria, los únicos afectados seguirán siendo los usuarios”, reafirmó.

