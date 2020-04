El concejal Fernando Palavecino donó su Dieta para la compra de mercadería

Compartir

Linkedin Print

Fernando Palavecino, concejal del Frente Amplio Formoseño – UCR de la localidad de San Martín 2 aportó parte de su Dieta como funcionario público y destinó a la compra de mercadería de primera necesidad para las personas que necesiten en medio de la emergencia por el coronavirus.

«Ante la difícil situación que estamos viviendo frente a esta pandemia que nos azota y más aún la terrible crisis económica que debemos enfrentar, en ese sentido quiero aportar humildemente mi Dieta como Concejal de San Martín N°2, con lo que me gustaría ayudar a aquellas personas de extrema necesidad, el monto total será destinado a la compra de mercaderías de primera necesidad, estará encargada de las donaciones una persona responsable, a quien encontrarán en el comité local de la UCR, desde este viernes de 9.00 a 10.00hs para solicitar la ayuda u otras gestiones qué podemos brindar», expuso el Concejal del FAF.

En ese marco pedimos encarecidamente solidaridad a los compoblanos, que «solo recurran a solicitar las personas que realmente lo necesiten, porque no es mucho y no alcanzará para todos, aunque es lo que más desearía».

Por último, Palavecino dijo: «Instó por este medio a mis pares concejales, al Sr. Intendente, al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, funcionarios, comerciantes y amigos que se sumen y colaboren con los que más necesitan, todo por mínimo que sea será bienvenido».