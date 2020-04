La respuesta de Mica Viciconte a Nicole Neumann, que dudó sobre cómo cuida a sus tres hijas del coronavirus

Compartir

En medio de la cuarentena total para evitar la propagación del coronavirus, Nicole Neumann y Fabián Cubero solicitaron el permiso para que sus hijas pudieran trasladarse de la casa de la modelo al departamento que el ex futbolista comparte con Mica Viciconte.

Ocurre que la pareja había estado de vacaciones en el exterior y a su regreso, debieron cumplir con una cuarentena, a la que se sumó el aislamiento total obligatorio. Con lo cual Indiana, Allegra y Sienna estuvieron un mes sin ver a su padre. “Soy de las que piensan que para no enfermarse también tenés que estar bien anímicamente, por eso no les quería impedir que puedan ir a ver al padre, que hace mucho no lo ven, lo extrañan, y lo acepté con todos los cuidados necesarios y posibles”, contó Nicole el miércoles en Nosotros a la mañana.

La modelo –y panelista del ciclo que conduce el Pollo Álvarez en El Trece– detalló las medidas de prevención que les sugirió a sus hijas para que cumplieran desde que abandonaban su casa en Tigre hasta que llegaran al departamento de su padre en Villa Urquiza.

“Se fueron en un auto de una casa a la otra… Por otro lado, obviamente, me daba miedo porque fueron a un departamento y con la gente que sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro, los botones que son manipulados por un montón de gente, todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, con barbijos, les pedí por favor que hasta que no estén adentro del departamento del papá no se los sacaran, que no toquen nada, picaporte, las paredes del ascensor, nada de nada hasta no estar adentro… Ni siquiera que toquen el timbre”, manifestó su preocupación.

Este jueves Mica Viciconte dio un móvil en Los Ángeles de la Mañana y si bien no puede hablar de las niñas por una cautelar que lo impide, explicó las medidas de seguridad e higiene que se toman en el edificio en el que vive junto a Cubero.

“Con respecto al ascensor… nosotros no tenemos la posibilidad de vivir en una casa”, indicó, y detalló que en su edificio se toman los mismos recaudos que en cualquier otro inmueble. Incluso agregó que en el ascensor hay palillos descartables para marcar el botón evitando tocarlo con los dedos. “El chico (por el encargado del edificio) limpia todo el tiempo”.

“No somos inconscientes… Tomamos los recaudos necesarios”, agregó, y si bien aclaró que no se refiere a Nicole Neumann, sostuvo que “no está bueno generar pánico”. “Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo por mi familia, pero no estoy en pánico. Tomamos los recaudos necesarios y listo”, dijo la panelista de Incorrectas.