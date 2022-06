El concejal Gerardo Piñeiro pidió crear una auditoría a la empresa Crucero del Sur

Compartir

El transporte público de pasajeros sigue en crisis en todo el país y con una nueva medida de fuerza convocada por las cámaras que nuclean la actividad, el concejal radical, Gerardo Piñeiro, solicitará que se audite a la empresa Crucero del Sur para analizar su situación actual. «Nosotros no podemos estar exentos como sociedad de la suerte de una empresa», expresó al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros habíamos presentado ya los primeros días de marzo un pedido de que se realice una auditoría y con este nuevo pedido de aumento que había hecho Crucero del Sur, en el ámbito de la Comisión. La bancada oficialista accedió a que se haga la auditoría, que se pregunte a la empresa por la situación económica, financiera, administrativa real mediante un escrito», agregó el edil.

Con dicha auditoría se pretende analizar en profundidad cuál es la situación real en la que se encuentra la empresa Crucero del Sur y desde ahí implantar acciones para mantener y mejorar el servicio y se dio luego del anterior pedido de aumento del boleto pero no prosperó como esperaban.

Para Piñeiro, «el sistema de transporte público de Formosa estaba colapsado» y para poder analizar cualquier aumento o política de transporte a futuro, primero «se debe partir de la base real», expresó.

«Tenemos que saber como Estado cuál es la situación real del transporte, de la empresa que lo presta y sobre todo empezar a tener un estudio de mercado, urbanístico, de servicios. Hay que romper la situación de monopolio, garantizar nuevas empresas que vengan, nuevos servicios que se presten. Lo que no podemos, desde el Estado, es seguir fomentando una situación de monopolio que nos tiene como rehenes a todos”, argumentó el Concejal.

En ese sentido, el edil indicó que solicitará «que desde la órbita de la esfera de la Municipalidad de Formosa se convoque al Concejo Deliberante», para analizar la situación de la empresa.

«Es importante que todos participemos en esto, porque habíamos solicitado que se corra vista a la Dirección Provincial de Transporte porque forma parte del sistema de financiación del transporte de la ciudad, así que todos los sectores tenemos que trabajar en el análisis y en cómo van a ser los pasos a seguir en adelante. Esperemos que el Estado municipal esta vez no quede fuera, sobre todo cuando se está tratando nada más y nada menos que del transporte en la ciudad», añadió.

Por otro lado, el concejal también se expresó respecto de la medida de fuerza que suspenderá el transporte público en todo el país de 22 a 6 horas, «está mal», consideró.

«Vamos a partir de que ellos tienen que cumplir con todos los horarios porque también hay usuarios que utilizan el horario nocturno. También el Estado tiene que decirnos qué va a pasar con el combustible, hay que tener previsibilidad, los transportistas, prestadores de servicios, servicios públicos. Hay un silencio de radio en la esfera gubernamental en materia de provisión de combustible en la zona”, finalizó Piñeiro.

