La Emergencia Agropecuaria se pagará los primeros días de julio y en efectivo

Compartir

Linkedin Print

La noticia del pago de los fondos de la Emergencia Agropecuaria genera muchas expectativas en los productores afectados y se espera que el dinero impacte en efectivo en las cuentas bancarias los primeros días del mes de julio. Finalmente, luego de 5 meses de reclamo, la provincia distribuirá los 150 millones de pesos. «Estamos ansiosos, expectantes con esta ayuda», manifestó Pánfilo Ayala, Director de la Federación Agraria Zona Norte, al Grupo de Medios TVO.

La confirmación del pago lo dio 14 días atrás, el actual ministro de la Producción y Ambiente, cuando aún ocupaba su anterior cargo. «Tenemos la información precisa respecto a la decisión que ha tomado el gobierno provincial porque hace más de 14 días que nos visitó en la filial el hoy ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, para informarnos de que la provincia ya tomó la decisión de entregar estos 150 millones de pesos que vino», aseguró Ayala.

El pedido de los productores formoseños se extendió durante meses y solicitaban la entrega de los fondos de manera inmediata para aliviar los embates de la sequía y los incendios que se dieron el año pasado. Por ello, se determinó que el desembolso se hará en efectivo en las cuentas bancarias de productores bananeros, algodoneros y apicultores.

«La entrega va a ser en forma total y en dinero en efectivo en las cuentas de los productores. Alcanzaría a los productores de banana, algodón y apicultura, quedando fuera lo que es la mandioca, la batata, el maíz, cucurbitáceas y la ganadería», precisó el productor.

En el caso de los productores algodoneros, recibirán aproximadamente un monto no reembolsable de 15 mil pesos por hectárea quienes posean hasta 30 hectáreas con cultivo. Para los productores bananeros aún no trascendieron cifras pero existirán tres estratos; la primera hasta 1 hectárea, la segunda entre 1 y 3 hectáreas y la tercera entre 3 y 10 hectáreas.

Según precisó Ayala, García les indicó que los pagos «se estarían efectivizando ya los primeros días del mes de julio». «La intención es la otra semana o la semana que viene para que la plata ya les llegue a los productores».

Más allá de que este pago representa un alivio para los productores, producto de la inflación el monto de los 150 millones de pesos, resulta poco. «Si entraban todos los cultivos sería prácticamente nada lo que iban a recibir. Es un pequeño alivio en esta situación grave», refirieron desde la Federación Agraria.

Para graficar esta erosión en la ayuda económica, una bolsa de fertilizante de 50 kilos costaba unos 6.500 pesos en enero pero en la actualidad su precio se elevó hasta los 14 mil pesos. «Son productos dolarizados», detallaron.

Pese a ello, Ayala adelantó el compromiso que habría asumido el gobierno «que estaría asistiendo a los otros cultivos, por un lado con líneas de crédito y por otro lado con programas que se bajan desde los municipios», además de las gestiones para obtener más fondos nacionales.

«Hoy el productor agrícola, principalmente el pequeño, está totalmente quebrado; los medianos no tienen recursos económicos para solventar o mantener los cultivos que tienen. Por ahora esta ayuda se va a concretar y esperemos que llegue más ayuda para los productores», finalizó Ayala.

Compartir

Linkedin Print