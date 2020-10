El Concejo Deliberante aprobó el servicio de transporte regular punto a punto en la ciudad

Compartir

Linkedin Print

En la sesión de ayer a la tarde, el Honorable Concejo Deliberante capitalino aprobó, sin el voto de la oposición, una nueva modalidad del servicio de transporte urbano ofreciéndose otra opción al usuario de movilidad y traslado de punto a punto a la Ciudad, teniendo como objetivo la eficiente y eficaz prestación del mismo a un precio accesible.

Al darse lectura por Secretaría del proyecto se especificó que la habilitación y aplicación del servicio estará a cargo del Departamento del Ejecutivo Municipal a través de su Subsecretaría de Transporte y Emergencia.

Al definir al servicio de transporte de personas bajo la modalidad punto a punto se explicó que “es el que cumplen las unidades habilitadas por el Municipio para el traslado de pasajeros hacia determinados puntos de la ciudad, que se realizan saliendo desde una parada fija o terminal en horarios preestablecidos y determinados por la autoridad de aplicación”.

Tras la lectura del proyecto, el concejal de la oposición Miguel Montoya valoró que es una propuesta que “innova” donde hay cosas positivas pero que “no deja de tener un tratamiento cortó dentro de la Comisión de Transporte”.

“Ahora lo conocemos minuciosamente al proyecto. Es proyecto que debemos tratarlo más en Comisión, hablar con los actores, es bueno que fijemos el protocolo de seguridad”, justificó.

Seguidamente aseveró que “apelando al sentido común, incluir un servicio de transporte de pasajeros nuevo con una sola vez que se trabajó en comisión no es serio”, entonces pidió que vuelva a comisión para seguir tratándose.

Indignación

Indignada por lo ocurrido, la concejal Celeste Ruíz Díaz manifestó al término de la sesión que el oficialismo “no se apegó al reglamento” y contó que “nosotros el día de ayer -martes- tratamos un proyecto y el que acaban de leer por Secretaría no es el que recibimos y estudiamos en Comisión; hubo modificaciones en varios artículos, además agregaron uno que ni figuraba en el proyecto original”.

“Visto y considerando las modificaciones pedimos que se pase a Comisión porque el que se leyó no era el que estudiamos. Cuando uno recibe un proyecto se tiene el plazo mínimo de 24 horas para poder tratarlo y analizarlo, por ende, se acaba de hacer algo absolutamente ilegal”, dijo la edil.

Asintió que se acaba de aprobar un sistema de transporte sin debate y criticó que “cuando tratamos en Comisión, el presidente Fabian Cáceres no podía argumentarlo porque no sabía de qué se trataba, acababan de entregárselo”.

“Lo que acaba de aprobar el oficialismo no tiene ningún tipo de especificidad porque el proyecto en si no lo aclara. Tomamos conocimiento de este nuevo proyecto horas antes a través de WhatsApp”, cerró.