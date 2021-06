El Consejo Covid confirmó un descenso del 26% de contagios en la última semana en Formosa

Compartir

En esta última semana epidemiológica se verificó en la provincia una disminución del 26,8% de los contagios de COVID-19 con respecto a la semana anterior, lo que impacta a su vez en una menor cantidad de casos activos, que ya son menos de 6.000.

No obstante, la provincia de Formosa continúa todavía en una situación sanitaria delicada, ya que se registraron 3.654 contagios de COVID-19 en los últimos 7 días, con 87 fallecimientos por esta enfermedad.

La información fue confirmada por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia “Enrique Servián” en el parte informativo de ayer, cuerpo que ratificó que “la disminución de los contagios que estamos observando es producto del gran esfuerzo que estamos realizando juntos, pueblo y gobierno, para proteger la salud y la vida de los formoseños y formoseñas frente a este virus que tanto daño provoca”.

En ese sentido, instaron a continuar con los cuidados preventivos individuales y el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes mientras avanza la campaña de vacunación, que ya superó las 200.000 dosis de la vacuna aplicadas en toda la provincia, tarea que continuará intensamente hasta inmunizar a toda la población objetivo en el menor tiempo posible.

Actualidad sanitaria

Ayer se informó el fallecimiento de diez personas por COVID-19.

Se trata de cuatro vecinos de Formosa: Paulina de 86 años, Ignacia de 81 años, Constantino de 62 años y Graciela de 57 años; dos vecinos de Ingeniero Juárez: Jesús de 88 años y Walter de 60 años; una vecina de Pirané: Polonia de 54 años; una vecina de Laguna Naineck: Clara de 44 años; un vecino de Riacho He He: Lucio de 36 años; y un vecino de Gran Guardia: Donato de 57 años.

En las últimas 24 horas se han realizado 4.284 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 404 de ellos resultados positivos a coronavirus (9,4% de positividad), en personas de entre 10 meses a 92 años de edad.

Los casos positivos corresponden 257 a Formosa Capital, 17 a Pirané. Registraron 11 casos nuevos cinco localidades: Clorinda, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, El Espinillo y Misión Laishí.

Además, Ibarreta 10, Las Lomitas 7, Estanislao del Campo 7, Laguna Naineck y El Colorado 6. Con cinco casos Villa Dos Trece y Villafañe, cuatro casos para Comandante Fontana, El Angelito, Riacho He-Hé e Ingeniero Juárez. Se registraron tres casos en Mojón de Fierro, General Belgrano y Yataí. Se apuntaron con un caso Pozo del Tigre, Pozo de Maza, Subteniente Perín y el último corresponde a una persona que ingresó a nuestro territorio proveniente del Chaco.

La buena noticia es el alta médica de 733 pacientes recuperados que corresponden a Formosa (568), Clorinda (26), Pirané (26), Laguna Naineck (14), Villafañe (12), Misión Laishi (12), Las Lomitas (9), Ingeniero Juárez (8), Misión Tacaaglé (7), Comandante Fontana (6), Ibarreta (6), Laguna Blanca (6), Herradura (6), El Colorado (4), Palo Santo (4), General Güemes (4), Banco Payagua (2), El Espinillo (2), Laguna Yema (2), Los Chirigüanos (2), Estanislao del Campo (2), Riacho He He (1), Siete Palmas (1), Villa Escolar (1), Palma Sola (1) y General Mansilla (1).

