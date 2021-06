Planteó la Defensoría propuesta al BCRA para dar respuestas a las estafas electrónicas en los Bancos

Compartir

La propuesta consiste en que los bancos que reciban la denuncia, inmediatamente efectúen una trazabilidad de las operaciones fraudulentas y emitan una orden a los bancos destinatarios para que los fondos sean congelados y así los usuarios del sistema financiero puedan recuperar su dinero.

Desde la -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, frente al aumento de los reclamos y denuncias recibidas por usuarios financieros, quienes vienen siendo víctimas de estafas mediante la obtención de sus claves personales, sufriendo así gravísimos perjuicios económicos posteriormente por operaciones fraudulentas mediante medios electrónicos, se cursó una formal solicitud a la -Gerencia de Análisis Técnico Legal del BCRA-.

Como consecuencia de ello, el Organismo Nacional remitió una actuación señalando que “el proyecto de trazabilidad de operaciones fraudulentas y congelamiento de fondos provenientes de las mismas, que fuera remitido por la Defensoría del Pueblo, ha sido puesto en consideración de las áreas competentes en la materia”.

El ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a cargo del Dr. Raúl Lamberto, también se encuentra trabajando en el mismo sentido y es muy probable que la semana próxima, ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) se expida al respecto”.

“Las medidas que proponen las Defensorías del Pueblo y que podrían dar resultado favorable y evitar la consumación de los perjuicios en los usuarios víctimas de estafas, consiste en que las entidades que reciben la denuncia inmediatamente efectúen una trazabilidad de las operaciones fraudulentas y emitan orden a los bancos destinatarios de los fondos del congelamiento de los mismos”, dijo Gialluca.

El BCRA expresó además que se encuentra permanentemente abocado al análisis de las cuestiones que afectan la seguridad e integridad de los derechos de los usuarios de servicios financieros y el consiguiente estudio de las medidas que puedan resultar conducentes para la prevención y, en su caso, mitigación de los efectos de eventos como lo denunciado.

Gialluca advirtió que, “la propuesta va a beneficiar especialmente a los usuarios que denuncian rápidamente la estafa, para que los fondos puedan ser inmovilizados por orden del banco receptor de la denuncia, facilitándose de ese modo la recuperación del dinero y evitándose el perjuicio económico a la gente, que en estos tiempo de pandemia se han volcado en altos porcentajes a efectuar transacciones electrónicas en las que se incluyen las bancarias y obviamente ha crecido exponencialmente todo tipo de medidas y artimañas para la obtención de claves personales que luego son utilizadas para cometer delitos y siempre los mismos quedan en la nada, siendo lo peor, que las personas damnificadas nunca recuperan sumas de dinero importantes y por ello si el banco destinatario congela los fondos de las estafas, se puede llegar a encontrar una solución a estas situaciones que se repiten diariamente”.

El ombudsman Provincial, cerró afirmando que “los Bancos o Entidades Financieras de tarjetas de crédito en Formosa, están acostumbradas y más ahora en pandemia a no cumplir con su obligación de informar a sus clientes y lo que es peor, no ayudan y se desentienden, de los casos de estafas o delitos económicos contra los usuarios”.

“Los bancos no pueden hacerse los distraídos y ellos tienen todas las herramientas para que, ante una denuncia inmediata, se bloqueen los fondos y los damnificados puedan recuperar sus sumas dinerarias. Además, también, están obligados a abrir “Investigaciones Internas”, pues tampoco descartamos la participación de empleados infieles, que se aprovechan de esta difícil situación de pandemia, donde para todo se debe sacar turno, y cuando uno llama a un 0800, lo atiende una máquina, que después de horas, no da respuesta válida posible”, finalizó.

